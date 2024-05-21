الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدفع بمعدات لاستخراج شخصين سقطت عليهما الرمال خلال التنقيب عن آثار بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها، للمساهمة في سرعة استخراج شخصين  لقيا مصرعهما نتيجة سقوط أعمال الحفر عليهما، أثناء تنقيبهما عن الآثار بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم الدفع بعدد من المعدات والأدوات الخاصة بالحفر من قبل الحماية المدنية، وبمساعدة  الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة. 

مصرع شخصين نتيجة سقوط أعمال الحفر 

وشهدت قرية يوسف الصديق التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، أمس الإثنين، واقعة مؤسفة، حيث لقي شخصان مصرعهما نتيجة سقوط أعمال الحفر عليهما، في أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وجارٍ استخراج الجثتين، وتتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة وادي النطرون، يفيد بوفاة شخصين نتيجة سقوط أعمال الحفر عليهما، أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بقرية يوسف الصديق التابعة لمركز وادي النطرون.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد طه الديب، رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار، سقطت عليهما الرمال وانهدم عليهما المكان، وجار استخراج الجثتين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

اثار أمن البحيرة مصرع شخصين الرمال انهالت عليهم محافظة البحيرة

مواد متعلقة

توزيع 1000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى البحيرة

اجتماع بشأن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام في البحيرة

توريد 203 آلاف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

رئيس مدينة الدلنجات يتابع اللمسات الأخيرة لافتتاح مبني الشهر العقاري (صور)

حاولوا الغش.. وكيل "تعليم البحيرة" يحيل 3 طلاب للتحقيق

ضبط مبيدات وأسمدة و250 لتر زيت طعام منتهي الصلاحية بالبحيرة

توريد 200 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة 

انتظام امتحانات الترم الثانى للشهادة الإعدادية بالبحيرة

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

أمريكا: لم نتمكن من تلبية طلب إيران المساعدة حول طائرة رئيسى

جونسون: الكونجرس على استعداد لاتخاذ إجراءات ضد الجنائية الدولية

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟