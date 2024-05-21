الدفع بمعدات لاستخراج شخصين سقطت عليهما الرمال خلال التنقيب عن آثار بالبحيرة

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها، للمساهمة في سرعة استخراج شخصين لقيا مصرعهما نتيجة سقوط أعمال الحفر عليهما، أثناء تنقيبهما عن الآثار بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم الدفع بعدد من المعدات والأدوات الخاصة بالحفر من قبل الحماية المدنية، وبمساعدة الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة.

مصرع شخصين نتيجة سقوط أعمال الحفر

وشهدت قرية يوسف الصديق التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، أمس الإثنين، واقعة مؤسفة، حيث لقي شخصان مصرعهما نتيجة سقوط أعمال الحفر عليهما، في أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وجارٍ استخراج الجثتين، وتتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة وادي النطرون، يفيد بوفاة شخصين نتيجة سقوط أعمال الحفر عليهما، أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بقرية يوسف الصديق التابعة لمركز وادي النطرون.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد طه الديب، رئيس مباحث مركز شرطة وادي النطرون، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار، سقطت عليهما الرمال وانهدم عليهما المكان، وجار استخراج الجثتين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.