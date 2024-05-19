حاولوا الغش.. وكيل "تعليم البحيرة" يحيل 3 طلاب للتحقيق

قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه فور إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، من قبل اللجنة المختصة بضبط محاولة غش إلكتروني خلال مادة العلوم بالشهادة الإعدادية اليوم بلجنة مدرسة العزيمة بإدارة التحرير التعليمية، توجه لمتابعة انتظام سير الامتحانات إلى اللجنة المذكورة وقرر اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وجرت إحالة عدد 3 طلاب للتحقيق، مع التحقيق مع مسئول الأمن باللجنة.

استبعاد أحد الملاحظين لاستخدامه المحمول داخل لجان الامتحان



كما قرر وكيل الوزارة استبعاد أحد الملاحظين بذات اللجنة لاستخدامه المحمول أثناء سير اللجنة، مشددا على رفع درجة الاستعداد وتطبيق كل الإجراءات لمنع دخول الأجهزة الإلكترونية وخاصة الهاتف المحمول.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون فيما يخص الإجراءات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، وأي مخالفة سيتم على الفور الضرب بيد من حديد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين على حد سواء، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.