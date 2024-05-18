أمن البحيرة يكثف جهوده لفك لغز جثة "تاجر خردة"

عثر أهالى، قرية السابعه حسن علام التابعة لدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، على جثمان تاجر خردة داخل إحدى المجارى المائية، وبه عدة طعنات بالجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى أبو المطامير المركزى، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بعثور الأهالي على جثة " السيد ال" في العقد الرابع ويعمل تاجر خردة، داخل إحدى المجارى المائية بقرية السابعه حسن علام التابعة لدائرة المركز وتم التحفظ على الجثة لحين صدور قرار بشأنها من النيابة العامة.

وانتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة لمناظرة الجثة، وقررت التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة مع القيام بتكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

فريق بحث لسرعة كشف غموض العثور على جثة شاب

وعلى الفور كلف اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتكليف فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة العقيد محمد حمودة رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد المسيري، رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة خلال الفترة القليلة الماضية مصرع فلاح على يد جارة بدائرة مركز شرطة الدلنجات وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهما.