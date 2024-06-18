New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)



سؤال: كيف نجعل علوم الإدارة أكثر قابلية للتنفيذ؟ الإجابة: باستخدام اللغة. يمكن أن تكون علوم الإدارة أكثر قابلية للتنفيذ عندما يتم استخدام كلمات نفهمها جميعًا. ستندهش حتمًا عندما تحصى كم من المرات بدأت بقراءة مقال عن الإدارة بهدف تطبيق ما فيه، إلا أنك انتهيت للا شىء بسبب أن الكتابة لم تكن بالبساطة الكافية.

يقول سيمون سينك:

«كلما كانت لغة الكتابة أوضح، زادت قابليتها للتنفيذ. أنا مؤمن بشدة بأنه إذا تحدثت كعالم فلن يفهمك سوى العلماء، ولكن إذا كنت تتحدث كسائق شاحنة فسيفهمك سائقو الشاحنات والعلماء».

من هنا جاءت فكرة تلك السلسلة من المقالات بعنوان «دروس الإدارة من أبطال التليفزيون»، مكتوبة بلغة مبسطة، بهدف جعلنا قادرين على تنفيذها. مَن هم الفئة المستهدفة؟ إنهم أنا وأنت وأى شخص يحب الإدارة بمفهومها الذى يعرفه كل صاحب عمل، سواء كان مديرًا تنفيذيًا لشركة كبرى أو «صاحب ورشة لتصليح أجهزة البوتاجاز».

سنرصد أساليب قادة فى تخصصات متنوعة، مدراء شركات، سياسيين، مدراء فنيين لفرق رياضية، ومحامين، وغيرهم، وسنبحث عن أسباب أهمية التواصل الفعال والقيادة والعمل الجماعى والتعاطف، وأهمية الإبداع والإقناع والرؤية فى القيادة، وضرورة العمل الجماعى والتفكير الاستراتيجى فى القيادة.

لقراءة باقى مقالات السلسلة:

دروس الإدارة من أبطال التليفزيون

تستمر رحلتنا فى سلسلة مقالات الإدارة مع شخصية د. ماكس جودوين، مدير مركز نيو أمستردام الطبى بنيويورك فى مسلسل New Amsterdam.

ومركز نيو أمستردام الطبى، فى المسلسل، هو مستشفى عام، يخدم مجموعة متنوعة تقدر بمئات الآلاف من المرضى، ويواجه تحديات وعقبات مختلفة، يواجه المركز العديد من القضايا والتحديات بما فى ذلك تخفيضات الميزانية، وزحام المرضى، وقلة عدد الأطباء، والبيروقراطية، والصراعات بين الأقسام.

تخلق هذه المشكلات بيئة عمل صعبة لموظفى المستشفى. ومع ذلك، فإن الموظفين المتفانين، بقيادة د. ماكس جودوين، يعملون معًا لتقديم أفضل رعاية ممكنة، والتغلب على هذه العقبات لجعل المستشفى مكانًا أفضل لجميع المرضى.

ملحوظة: لا يوجد حرق للأحداث

تأتى الرؤية The Vision كأحد أهم صفات د. ماكس القيادية، جنبًا إلى جنب مع الابتكار، لكن الرؤية العظيمة واجهتها أيضًا مشكلات عميقة، أهمها الإدارة التفصيلية والاندفاع. فى الجزء الثانى من تلك السلسلة سنناقش تلك القيم الإدارية، وما الذى يمكن أن نتعلمه من كل منها.

الرؤية

تعد الرؤية فى أى مؤسسة بمثابة النور فى نهاية الطريق، إنها الجائزة التى نسعى للوصول إليها على المدى البعيد، وفى حالتنا هنا، كانت رؤية د. ماكس واضحة منذ خطابه الأول فور تعيينه: «مهمتنا هى التأكد من عدم وفاة أى مريض فى انتظار غرفة، أو فى انتظار طبيب، أو فى انتظار التشخيص».

طوال حلقات المسلسل يؤكد د. ماكس على رغبته فى تحقيق تلك الرؤية المتمثلة فى استخدام أقصى إمكانيات نظام الرعاية الصحية لتحسين رعاية المرضى، من خلال ترديد جملة «كيف يمكن أن نساعد؟» سواء خلال تعامله مع المرضى أو الموظفين، ليستطيع مع الوقت إلهام فريقه للعمل على تحقيق هذا الهدف.

يطرح ما سبق أسئلة مهمة: ما أهمية الرؤية؟ وما التحدى الأكبر فى تكوين الرؤية؟ تعد رؤية الشركة هى تصور استراتيجى وطموح لمستقبل الشركة وما ترغب فى تحقيقه. لكن أصعب جزء ليس إيجاد الرؤية، بل مشاركة رؤية مقنعة لتحفيز فريق العمل على تحقيقها.

يقول جيم كولينز، الباحث فى علم الإدارة: «الشركات ذات الرؤية هى مؤسسات رائدة.. إنها جواهر التاج فى صناعاتها، وتحظى بإعجاب على نطاق واسع من قبل أقرانها ولديها سجل حافل فى إحداث تأثير كبير على العالم من حولهم».

وتعد شركة Google أكبر دليل على صحة ما قاله «كولينز»، إذ كانت رؤية الشركة منذ البداية هى تنظيم معلومات العالم وجعلها مفيدة وفى متناول الجميع، وهو ما أكدته مسيرة نجاحها بعد عقود من انطلاقها. كما أن Apple برؤيتها المتمثلة فى ابتكار منتجات تجعل حياة الناس أكثر سهولة ومتعة مثال آخر، إذ قادت هذه الرؤية نجاح الشركة لعقود من الزمن، من كمبيوتر Macintosh إلى iPhone.

لكن، كيف يتعامل قادة الأعمال الجيدون مع الرؤية؟ للإجابة عن هذا السؤال نستعين بـ«جاك ويليش»، الرئيس التنفيذى السابق لشركة General Electric، ليقول:

«يخلق قادة الأعمال الجيدون رؤية، ويوضحون الرؤية، ويمتلكون الرؤية بشغف، ويقودونها بلا هوادة إلى الاكتمال».

وأخيرًا يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن قيادة رؤيتك الخاصة للتحقق؟ الإجابة تأتى بمثال من New Amsterdam متمثل فى رؤية الدكتور ماكس، إذ كان مصممًا على إحداث ثورة فى نظام الرعاية الصحية، وتمكن من ذلك باستخدام نهج تعاونى عبر الخطوات التالية:

اجمع معلومات عن نظام العمل الحالى، ثم قم بتحديد القضايا الأكثر أهمية سواء كانت لديك أو لدى المنافسين، واختر نموذج الأعمال الخاص بك.

- ضع خطة شاملة لحل القضايا التى حددتها سابقا، بدءًا من التحديد بشكل دقيق وتضييق نطاق الحلول المقترحة فى المرحلة الأولى ثم التوسع لاحقًا، وذلك بالتعاون مع أصحاب المصالح كلهم.

- اختبر الحلول المبتكرة لتحديد مدى جدوى الخطة المقترحة، وقيّم النتائج بعد تنفيذ الخطة، وإجراء استطلاعات حول التغييرات المطبقة.

- أجرِ التعديلات اللازمة على الخطة باستخدام النتائج الجديدة، ووسّع نطاق التعديلات الناجحة لتخدم أكبر عدد من أصحاب المصالح.