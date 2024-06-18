حاول إشعال النيران فى صاحب سوبر ماركت فأحرق نفسه بالمولوتوف فى الجيزة

تجري نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في إشعال سائق "توك توك" النيران في نفسه عن طريق الخطأ، عقب محاولته إلقاء زجاجة مولوتوف على صاحب سوبر ماركت خلال مشاجرة بينهما، فاشتعلت النيران في جسده.

واستعلمت النيابة عن حالة المصاب، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أبوالنمرس، بنشوب مشاجرة بين سائق "توك توك"، 20 سنة، وصاحب سوبر ماركت، 22 سنة، بسبب مضايقة الأول زبائن محل السوبر ماركت، والتواجد أمام المحل باستمرار، واستخدم خلالها الأول زجاجة مولوتوف لإيذاء جاره.

نتائج التحريات

وكشفت التحريات عن أن سائق "التوك توك" أحضر زجاجة مولوتوف لإلقائها على صاحب المحل، إلا أنه قام بحرق نفسه بالخطأ، ما تسبب في إصابته بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 50%، وتولت النيابة التحقيق.

واعترف سائق "التوك توك" باستخدام زجاجة مولوتوف في محاولة حرق جاره، وقال إن زجاجة المولوتوف سقطت منه وأحرقته.