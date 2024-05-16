الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به، مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

تمكنت الحملة التي شارك فيها العقيد حسام البدري رئيس مباحث التموين بالبحيرة، المحاسب محمد عبدالعال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، من تحرير محضر لأحد محلات مستحضرات التجميل لحيازته كمية من المستحضرات المنتهية الصلاحية بـ121 عبوة من الشامبوهات والمعطرات والبلسم والكريمات وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما تم تحرير محضر لأحد محلات لوازم السبوع لحيازته 10 آلاف قطعة من الحلوى المنتهية الصلاحية، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها، وتم تحرير محضر لأحد محلات السجائر لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على  كمية من السجائر تقدر 100 علبة سجائر لحين صدور قرار بشأنها.

تحرير 4 محاضر لمحلات بقالة بالبحيرة

كما تم ضبط أحد محلات البقالة لحيازته وعرضه سلع منتهية الصلاحية من الأرز بلبن والكريمة المنتهية الصلاحية بكمية تقدر بـ59 عبوة وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها، كما تم تحرير 4 محاضر لمحلات السوبر ماركت وأنشطة أخرى لعدم إعلان أسعار السلع لجمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

تم التحفظ على المضبوطات، وجار تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

محافظة البحيرة حملة تموينية بالبحيرة إيتاي البارود نهال بلبع ضبط سلع تموينية

مواد متعلقة

رئيس جامعة دمنهور يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

استلام 1000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

بدون معوقات.. نائب محافظ البحيرة تتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية فى أولى أيامها

توريد 182 ألف طن قمح للشون والصوامع بالبحيرة حتى الآن

ضبط 25 طن ملح مجهول المصدر في البحيرة

اليوم.. 111 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة

الكشف على 928 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقرية الصفا والمروه بوادي النطرون

نائب رئيس جامعة دمنهور يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المدينة الجامعية للطلاب

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 16-5-2024 فى مصر

"السينما وكراهية الآخر" بمكتبة المستقبل وأمسية فلكية بمتحف الطفل.. اليوم

حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالغربية

قرارات عاجلة من النيابة حول تحرش سائق بطالب ثانوى فى أكتوبر

مباريات الدورى المصرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تعكس الإحباط من سياسية نتنياهو

خلافات قادة إسرائيل.. خبراء لـ"الدستور": قانون التجنيد سيُفكك حكومة الاحتلال

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" تبعات الخلافات بين حكومة الاحتلال وآثارها على غزة