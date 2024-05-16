وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به، مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

تمكنت الحملة التي شارك فيها العقيد حسام البدري رئيس مباحث التموين بالبحيرة، المحاسب محمد عبدالعال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، من تحرير محضر لأحد محلات مستحضرات التجميل لحيازته كمية من المستحضرات المنتهية الصلاحية بـ121 عبوة من الشامبوهات والمعطرات والبلسم والكريمات وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما تم تحرير محضر لأحد محلات لوازم السبوع لحيازته 10 آلاف قطعة من الحلوى المنتهية الصلاحية، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها، وتم تحرير محضر لأحد محلات السجائر لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على كمية من السجائر تقدر 100 علبة سجائر لحين صدور قرار بشأنها.

تحرير 4 محاضر لمحلات بقالة بالبحيرة

كما تم ضبط أحد محلات البقالة لحيازته وعرضه سلع منتهية الصلاحية من الأرز بلبن والكريمة المنتهية الصلاحية بكمية تقدر بـ59 عبوة وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها، كما تم تحرير 4 محاضر لمحلات السوبر ماركت وأنشطة أخرى لعدم إعلان أسعار السلع لجمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تم التحفظ على المضبوطات، وجار تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.