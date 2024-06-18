الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المفوض السامى لحقوق الإنسان: مقتل 528 فلسطينيًا بالضفة يثير مخاوف من "القتل غير القانونى"

الضفة الغربية المحتلة
الضفة الغربية المحتلة

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في  الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن وضع الحقوق في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يتدهور بشكل كبير، في حين كان هناك "موت ومعاناة غير معقولة" في غزة.

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن "الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يتدهور بشكل كبير".

مخاوف جدية بشأن عمليات القتل غير القانوني

وتابع: "أنه حتى 15 يونيو، قُتل 528 فلسطينيًا، منهم 133 طفلًا، على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين منذ أكتوبر، مما يثير في بعض الحالات مخاوف جدية بشأن عمليات القتل غير القانوني"، حسبما نقلت عنه صحيفة الجارديان.

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الاحتلال يشن حملة اعتقالات موسعة ضد الفلسطينيين بالضفة المحتلة

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت خمسة أشخاص بالقرب من رام الله في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل 3 أشخاص هم: جلال معروف وأحمد عبدالرزاق فلنة ومصطفى ذياب بعد اقتحام منازلهم في قرية صفا شمال غرب رام الله، فيما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في قرية عجول شمال رام الله.

كما اعتقل الاحتلال الفتى بهاء ثائر شبانة بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة سنجل شمال رام الله، علمًا بأن شبانة تحرر من المعتقل قبل شهر، كما اعتقل المحرر محمود سليمان أبوعادي خلال اقتحامه قرية دير إبزيع غرب رام الله.

الاحتلال يعتقل شابًا عند اقتحام بلدة بيت عنان وشقيقين من حوسان

 

ولاحقًا، أفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا لدى اقتحام بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة بعد مداهمة منزله.

كما أفادت باعتقال قوات الاحتلال بالتزامن شقيقين من قرية حوسان غرب بيت لحم، وهما حاتم محمود شوشة (23 عامًا)، وشقيقه منتصر (17عامًا)، بعد اقتحام منزلهما في القرية.

المفوض السامي لحقوق الإنسان الامم المتحدة الضفة الغربية المحتلة القدس الشرقية تدهور بشكل كبير قوات الأمن الاسرائيلية حملة اعتقالات الاحتلال

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