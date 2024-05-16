الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

111 ألف طالب وطالبة بـ"إعدادية البحيرة" يؤدون امتحانات الجبر اليوم

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

يؤدي 111 الف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، امتحان مادة الجبر، وذلك وسط حالة من الترقب والهدوء، داخل جميع لجان الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة، 

 وانطلقت أمس الأربعاء 15 مايو الجاري  امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، حيث قاموا  طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة البحيرة  بأداء الامتحانات فى مادتي اللغة العربية،  والتربية الدينية وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة حتى يوم الثلاثاء 21 مايو، حيث يتجاوز عدد المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 111 ألف طالب وطالبة.

توفير الجو المناسب للطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة
 

من ناحية أخرى أنهى تعليم البحيرة كافة الاستعدادات الخاصة بماراثون الشهادة الإعدادية في فصلها الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والتي تنطلق اليوم والمتقدم لها عدد 111 ألف و139 طالب وطالبة، يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في أولى أيامها.

وأكد يوسف الديب وكيل الوزارة على توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر، وشدد على الالتزام بالتعليمات التالية:، الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات،التنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة، مواجهه كافة أساليب الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين.

تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية

و تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، وتوفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب او ممرضة، مع  تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا.

كما أكد وكيل تعليم البحيرة على مدى حرص واهتمام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق والنصيحة بالتأني وعدم التسرع في الإجابة والتركيز وتكثيف المذاكرة والجد والاجتهاد لتحقيق امنياتهم واهدافهم بالنجاح والتفوق.

الشهادة الاعدادية اعدادية البحيرة تعليم البحيرة مادة الجبر دمنهور

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