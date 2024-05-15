رئيس جامعة دمنهور يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أجرى الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه الأستاذ الدكتور ماجد شعلة القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الأستاذ الدكتور راضي السيد قائم بعمل عميد كلية التجارة، جولة تفقدية للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجداول المعلنة بالكليات.

الالتزام بضوابط أداء الامتحانات،واتخاذ كافة الإجراءات



اطمئن الدكتور إلهامي ترابيس خلال جولته على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات،واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل لجان الامتحان للإجابة على أى استفسارات وأسئلة الطلاب،وأن يطابق نظام الإمتحانات معايير الجودة،كما استمع سيادته إلى آراء عدد من الطلاب حول طبيعة الامتحان ومستوى الأسئلة متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

تنظيم أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني



من جانبه أوضح الدكتور ماجد شعلة، أن جميع كليات الجامعة قد اتخذت كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، ووضع الجداول بما يحقق الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأشار"شعلة" إلى أنه تم التوجية بإستمرار وتكثيف المتابعة المستمرة لجميع أعمال الامتحانات، فى كليات الجامعة، من أجل المساهمة في إعطاء الطلاب والطالبات حقوقهم الكاملة، مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.