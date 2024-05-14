ضبط 1.5 طن أسمدة مجهولة المصدر.. أسماك ومستحضرات تجميل فاسدة فى حملة تموينية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد عبد العال، وسمير البلكيمى وكيل المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات بمركزى المحمودية ووادى النطرون أسفرت عن ضبط 1300 بطاقة تموينية تم تجميعهم بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة و4 محلات جزارة تذبح خارج المجازر الحكومية، 5 كجم أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحملات مماثلة بمركزى كفر الدوار والرحمانية وتم ضبط 300 علبة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية و480 زجاجة مياه غازية مجهولة المصدر بالإضافة لضبط 30 شيكارة أسمدة مجهولة المصدر باجمالى 1.5 طن و160 كيس ملح مغشوش و8 محلات لبيعها سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 6000 قطعة عدد يدوية مجهولة المصدر.



وبمركزي دمنهور وإدكو تم ضبط 6000 قطعة عدد يدوية مجهولة المصدر، 19 شيكارة علف منتهية الصلاحية وبدال تموينى لغلقه المحل فى مواعيد العمل الرسمية و3 مخابز لإنتاجهم خبزا ناقص الوزن بمقدار 28 جرامً وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين، كما تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وآخر توقف عن الإنتاج بدون إذن، بالإضافة إلي تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.