الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ارتفاع حصيلة توريد القمح بشون وصوامع البحيرة إلى 168973 طنا

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024 وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية، التي تمر بها البلاد حاليًا. 

التأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة القمح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

37 مركزا لاستقبال وتجميع القمح بالمحافظة

أكدت الدكتورة نهال بلبع -نائب محافظ البحيرة ان الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة تواصل استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024، حيث تم توريد 168973 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى صباح اليوم بجميع المواقع التخزينية وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة
 ووجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.

تشكيل لجان متخصصة  لتحديد نوعية القمح 

كما أشار المحاسب محمد عبدالعال مدير مديرية التموين بالبحيرة، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

البحيرة توريد القمح شون وصوامع البحيرة دمنهور نهال بلبع

مواد متعلقة

إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح فى انقلاب سيارة بالبحيرة

انعقاد الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحيرة

توريد 161687 طن قمح لموسم حصاد 2024 بالبحيرة

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات بالبحيرة

"زراعة البحيرة" تناقش تحديد الكتل السكنية المطلوب التصالح عليها

شون وصوامع البحيرة تستلم 147 ألف طن قمح

اعتماد المخططات التفصيلية لـ6 قرى بنطاق 4 مراكز فى البحيرة

الكشف على 1139 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية فى البحيرة

الأكثر قراءة

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

بعد قليل.. محاكمة متهمين بسرقة فتاة بالإكراه في قصر النيل

قرار وزارى بإبعاد "سورى" خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

بعد قليل.. محاكمة المتهمين بتهريب المهاجرين للخارج

قرار وزاري بإبعاد 4 أجانب خارج البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى