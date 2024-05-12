الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح فى انقلاب سيارة بالبحيرة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق محور الضبعة أمام مدخل ليبيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مع نفسه، بطريق محور الضبعة أمام مدخل ليبيا عند الكيلو 60 اتجاه القاهرة، مما نتج عنه إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصابون هم: خالد محمد خالد، 54 عاما، مقيم كوم حمادة، اشتباه بخلع الكتف الأيسر، سعيد سليمان محمد، 20 عامًا، مقيم الفيوم،  كدمات بالصدر، أيمن محمد عثمان، 25 عاما، مقيم الإسكندرية، سحجات وكدمات بالكتف الأيسر، أحمد حافظ عبد الموجود، 27 عاما، مقيم الإسكندرية، اشتباه خلع بالكتف اليسرى، أحمد محمود فراج، 43 عاما، كدمه بالصدر واشتباه خلع بالكتف اليسرى.

كما أصيب أحمد رشاد سعدالدين، 36 عامًا، مقيم الإسكندرية، سحجات وكدمات بالكتف اليسرى، أحمد عباس حنفي، 23 عاما، مقيم الإسكندرية، كدمة بالظهر، محمد السيد محمد محمود، 53 عامًا، مقيم الإسكندرية، اشتباه كسر بالذراع اليسرى وكدمة بالعمود الفقري، أحمد حسن شعبان حسن، 27 عاما، مقيم الإسكندرية، كسر مضاعف بالعضد والساعد الأيسر وكدمات متفرقة، محمود محمد طلبة، 52 عامًا، مقيم النوبارية، أزمة بالصدر وكدمات متفرقة، محمد عبدالرحمن محمد، 38 عامًا، مقيم الإسكندرية، اشتباه كسر بالحوض وجرح باليد اليسرى.

البحيرة حادث انقلاب سيارة محافظة البحيرة دمنهور محور الضبعة

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