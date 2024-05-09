الكشف على 1139 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع داخل جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة.

قافلة طبية مجانية بكوم عزيزة بأبوحمص

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بقيادة الدكتورة بسمه عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بكوم عزيزة بأبوحمص يومي تم الكشف خلالها على ١١٣٩ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٩ عيادات طبية.

الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة،" عيادة الباطنة ١٩٢ - عيادة الأطفال ٢٤٠ - الجراحة ١٣٢ - النساء ٨١ - تنظيم الأسرة ٣٩ - العظام ٢٠٦ - الأسنان ٦٣ - القلب ١٠٦ "بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.