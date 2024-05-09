توريد 138 ألف قمح بموسم حصاد 2024 في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد حاليًا.

توريد محصول القمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

وقالت بلبع، إن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 138212 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع..

أشارت إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.

من جهته، أشار المحاسب محمد عبدالعال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.