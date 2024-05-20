عاجل| اللقطات الأولى لنقل جثمان الرئيس الإيرانى ومرافقيه من موقع تحطم الطائرة

نقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية اللقطات الأولى لنقل جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجية إيران أمير عبداللهيان، من موقع تحطم الطائرة في منطقة الحدود الشرقية لإيران، بعد الإعلان رسميًا عن وفاتهما خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وسينقل جثمان رئيسي إلى مدينة تبريز ثم إلى طهران، حيث سيصلي عليه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، بعدها سينقل إلى مدينة مشهد المقدسة، حيث سيوارى الثرى في الحضرة الرضوية، مع تحديد مواعيد نقل الجثمان والصلاة عليه في طهران في وقت لاحق.

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بيان عاجل من الحكومة الإيرانية بعد وفاة رئيسي ومرافقيه

وبحسب الوكالة الإيرانية، فقد أصدر مجلس الوزراء الإيراني بيانًا عقب وفاة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

وتوفي إبراهيم رئيسي، الرئيس الثامن لإيران، بعد تحطم مروحية كانت تقله والوفد المرافق له في منطقة فرزكان بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد يوم الأحد.

وقدم المجلس التعازي في وفاة رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ مقاطعة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ومهدي موسوي رئيس فريق حرس رئيسي، والمسئولين الآخرين المرافقين لهم.

وأضاف: "نؤكد لشعبنا الوفي والمقدر والحبيب أن طريق الخدمة سيستمر بروح آية الله رئيسي، وبعون الله تعالى والتعاون، لن يكون هناك تقصير في الإدارة الجهادية للبلاد".

وكانت فرق الإنقاذ الإيرانية قد نجحت في الوصول إلى موقع تحطم الطائرة بعد عدة ساعات طويلة من البحث في ظل ظروف جوية سيئة للغاية وتضاريس جبلية صعبة، جعلت فرق الإنقاذ تضطر إلى السير على الأقدام وصولًا لمكان تحطم الطائرة.

يذكر أن طائرة رئيسي كانت برفقتها طائرتان أخريان تحملان أيضًا عددًا من المسئولين لكنهما وصلتا إلى وجهتهما النهائية بسلام، بينما سقطت طائرة رئيسي ومرافقيه بسبب صعوبة الأحوال الجوية، حيث ساد طقس ممطر مع العواصف والضباب المنطقة، وهو الطقس الذي حال دون الوصول لحطام الطائرة فور سقوطها بالرغم من تحديد مكان السقوط.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، بير حسين كوليوند، في مقابلة مع وكالة تسنيم في وقت مبكر من يوم الإثنين: "لم يتم العثور على أي أثر للناجين بعد اكتشاف موقع المروحية المحطمة".

وكشف كوليفاند، في وقت سابق من اليوم، عن العثور على موقع تحطم الطائرة التي كان يستقلها الرئيس رئيسي وكبار المسئولين المرافقين له، بعد ساعات من البحث المكثف في منطقة جبلية بمحافظة أذربيجان الشرقية.

تحطمت مروحية الرئيس رئيسي بعد ظهر يوم الأحد في منطقة فرزكان، أثناء عودته مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وعدد من الأشخاص الآخرين من حفل افتتاح سد على حدود إيران مع جمهورية أذربيجان.