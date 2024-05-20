إيران تنعى الرئيس إبراهيم رئيسى: "خادم الشعب وحبيب فى السماء"

نعت الحكومة الإيرانية، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي لقى حتفه في حادث تحطم المروحية التي كان يستقلها برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وبعض المسئولين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

نص بيان الحكومة الإيرانية

أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا رسميا نشر على الوكالة الرسمية لإيران، جاء نصه كالآتي:

"بسم الله الرحمن الرحیم، مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"، في ذكرى ولادة الامام علي بن موسى الرضا، ارتقت الروح العظيمة لخادم الشعب الإيراني إلى بارئها وأصبح خادم الرضا آية الله رئيسي، رئيسا للشعب وحبيبا في السماء".