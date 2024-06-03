الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات جوية على مدينة حلب فى سوريا (فيديو)

قصف إسرائيلى
قصف إسرائيلى

أفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن هناك انفجارات ضخمة هزت مدينة حلب في شمال سوريا نتيجة لشن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لغارات جوية.

وقالت المصادر الصحفية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي ننفذ غارة جوية على مدينة حيان شمال حلب شمال سوريا.

بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر صفحته على منصة "إكس" في خبر عاجل، إن هناك انفجارات تهز مدينة حلب في سوريا.

كما أشارت مصادر صحفية آخرى، إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف مقرات لمليشيات عسكرية تابعة لـ إيران في حلب.

https://x.com/i/status/1797382269830635582

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