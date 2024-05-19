إسرائيل تنتفض فى وجه حكومتها.. تظاهرات فى الشوارع والشرطة تستخدم العنف (فيديو)

علقت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، دانا أبوشمسية، على تظاهر أهالى الأسرى الإسرائيليين، مساء السبت، فى شارع كابلان فى تل أبيب، لمُطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بإعادة ذويهم من الأسر المُستمر منذ "طوفان الأقصى" فى السابع من أكتوبر الماضي ولمدة 225 يومًا.

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وقالت، إن تل أبيب شهدت أمس يومًا داميًا بالنسبة للإسرائيليين المشاركين في التظاهرة في تل أبيب، والتي تعد أكبر تظاهرة في تل أبيب بالرغم من أنها كانت في 50 موقعًا وبلدة إسرائيلية، ولكن في تل أبيب كان هناك اعتداء من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين الذين طالبوا بإقالة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات.

وأشارت إلى أن المتظاهرين طالبوا أيضًا بإجراء صفقات تبادل فورية، فيما قامت سلطات الاحتلال بضرب المشاركين فى التظاهرة، حيث استخدمت المياه لتفرقة صفوف المتظاهرين في القدس المحتلة، بجانب إحضار فرق الخيالة، لافتًا إلى أن الشرطة الإسرائيلية قامت بالاعتداء ضربًا على متظاهر كان قد فقد 6 أفراد من عائلته في السابع من أكتوبر، وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أسفر الاعتداء على تلك المتظاهرة عن إصابته ونُقل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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واختتمت أن "الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في بيان لها عن اعتقال متظاهرة وتحرير مخالفات سير المتظاهرين في تل أبيب بحجة أن هؤلاء المتظاهرين قاموا بإغلاق شارع أيلون وهو الشارع الرئيسي والمفصلي الذي يربط ويفصل بلدات تل أبيب شمالًا عن جنوبًا، وقالت إن المظاهرة غير قانونية، وأننا اضطررنا لاستخدام أدوات لتفريقها".