الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024 برقم الجلوس

امتحانات
امتحانات

حصل الدستور  على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 قبل إعلانها رسميًا والتي كانت بنسبة 88.37%.

نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2024 الترم الثاني 

ويستطيع أن يحصل الطالب على نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2024 برقم الجلوس من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني من إجراء بعض الخطوات بطريقة سهلة لمعرفة درجات الفصل الدراسي الثاني، حيث أكدت الوزارة سرعة إجراءات تصحيح الامتحانات لإعلانها في أقرب وقت.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2024 برقم الجلوس 

ويعتبر الحصول على درجات الشهادة الإعدادية برقم الجلوس من أكثر الطرق انتشارًا في مختلف المراحل الدراسية، حيث يدخل الطالب الرقم فقط ويضغط على بحث للحصول على نتيجته.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2024 برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

امتحانات الشهادة الإعدادية قنا 2024 الترم الثاني 

وكان قد أعلن الدكتور أحمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن إجمالي عدد اللجان علي مستوي المحافظة بلغ 302 لجنة، تضم 52 ألفا و811 طالبا وطالبة، مؤكدا أنه تم الاستعداد مُسبقا لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تجهيز اللجان، وتوزيع المراقبين والملاحظين.

كان قد افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا،   والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، مقر فرع توثيق الشهر العقاري بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، جاء ذلك بحضور المستشار  إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر، والمهندس محمود عبد العليم عجور العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم وممثلي المكتب الفني لمساعد وزير العدل والنائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب ونيافة  الانبا بضابا اسقف نجع حمادي وتوابعها وعدد من رجالات الدين الإسلامي والمسيحي.

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