التلفزيون الرسمى الإيرانى يعلن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسى

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم المروحية الرئاسية.

ووفقا لوكالة تسنيم، فإنه الحكومة الإيراني ستعلن موعد ومكان مراسم وداع الرئيس الإيراني ورفاقه، بعد عقد اجتماع طارئ.

وأوضحت وكالة تسنيم، أن جميع من كانوا على متن الطائرة قتلوا، وهم: الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، آية الله الهاشم إمام جمعة تبريز، ومالك رحمتي حاكم أذربيجان الشرقية، وسردار سيد مهدي موسوي، رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وقوة من فيلق أنصار المهدي، وطيار، ومساعد الطيار، ومسئول فني من بين ركاب هذه الرحلة.

