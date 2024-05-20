"القاهرة الإخبارية": بعض جثث طائرة "رئيسى" احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها

قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن بعض الجثث في حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها، وفقما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

كما أكد نائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر، وفاة الرئيس، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما في منطقة جبلية وطقس جليدي.

ونعى المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية "رئيسي"، ووصفه بسيد الشهداء.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الإثنين، بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبقية ركاب المروحية في حادث جوي، أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

كما أعلن التليفزيون الإيراني، قبل قليل، عن أنه لا توجد أي علامة حياة في مكان تحطم المروحية التابعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وكان وزير الداخلية الإيراني قد أعلن في تمام الساعة الخامسة مساء أمس الأحد عن اضطراب طائرة الرئيس الإيراني ما أدى إلى الهبوط الاضطراري بسبب سوء الأحوال الجوية، وانتشار البرد والضباب في المنطقة.

وبعد الإعلان عن اختفاء مروحية الرئيس الإيراني، كشفت جمعية الهلال الأحمر عن الدفع بعدد من فرق الإنقاذ والتي وصل عددها لنحو 96 فرقة، منها 73 من الهيئة، و23 فرقة من طهران وباقي المحافظات الإيرانية، فضلا عن الاستعانه بكلاب خاصة مدربة، وجهود محبي التسلق للبحث عن الرئيس.