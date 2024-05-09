الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

865 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات النقل بمختلف المرحل التعليمية بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

انطلقت في تمام الثامنة من صباح اليوم الخميس 9 مايو ثاني أيام امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني 2023-2024 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية بالبحيرة، وسط حالة من الهدوء داخل جميع مدن وقرى المحافظة. 

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن جميع امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني "الدور الأول"، عن العام الدراسي الحالي 2023-2024 للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية الفنية بمدارس البحيرة تشهد حالة من النظام والالتزام وبدء سير الامتحانات في مواعيدها المقررة.

وأدى اليوم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان مادتي "العلوم والمهارات" كما يقوم تلاميذ الصف الخامس بأداء امتحان مادتي "اللغة الإنجليزية والرياضيات"، وتلاميذ الصف السادس يؤدون امتحان مادتي (الدراسات – ICT)، حيث يبلغ عدد التلاميذ المتقدمين بالصفوف الثلاث "الرابع – الخامس – السادس" الابتدائي 468 ألفا و529 تلميذا وتلميذة.

امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الفنية

كما أدى طلاب الصف الأول الاعدادي امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الفنية، وطلاب الصف الثاني الاعدادي يقومون بأداء امتحان مادتي الهندسة والدراسات الاجتماعية، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المقدمين بكلا الصفين الأول والثاني الإعدادي 279 ألفا و447 طالب وطالبة.

وفي ذات السياق، انطلقت أيضا ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بالبحيرة "للصفوف الأول والثاني بنظام ثلاث سنوات - الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات) بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي – تجاري – زراعي" والمتقدم بها عدد 116 ألف و242 طالب وطالبة، منهم 80 ألف و325 بالتعليم الثانوي الصناعي "نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات"وعدد 13ألف و675 طالبا وطالبة بالتعليم الثانوي الزراعي "نظام ثلاث سنوات"، وعدد 22 ألف و242 طالب وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري "نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات".

الالتزام بكل التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح

كما أكد يوسف الديب، وكيل الوزارة، أن جميع الجان بدائرة المحافظة تشهد الالتزام بكافة التعليمات وتطبيق القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بها، مع توفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وأيضا التزام جميع الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان.

يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وربطها بغرف فرعية مماثلة بجميع الادارات التعليمية للوقوف على مدارس الساعة على انتظام سير الامتحانات، وحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

جدير بالذكر أن الامتحانات سبقها إعداد جيد وتنسيق كامل بين كافة الجهات للخروج بالامتحانات بصورة مشرفة تليق بمديرية التربية والتعليم ومحافظة البحيرة العريقة، كما تم خلال الفترة الماضية ويتم على مدار الساعة التأكد من الالتزام بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كل وسائل الانتظام والهدوء لأداء لأبنائنا الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

امتحانات الشهادة الاعددادية بالبحيرة محافظة البحيرة تعليم البحيرة محمد ااديب دمنهور

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