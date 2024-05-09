الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

علاج 14 ألف رأس ماشية وتحصين 62307 ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه في إطار جهود محافظة البحيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على توفير بيئة صحية وغذائية وبيولوجية آمنة لها للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحى والآمن لمواطني المحافظة، استطاعت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم - خلال أسبوع - من علاج الحيوانات في مختلف التخصصات 11041 حيوان.

وبلغ عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 5 قوافل، بإجمالي 3619 حيوان معالج، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمركزي دمنهور والدلنجات وايتاي البارود وكفر الدوار وكوم حماده، تم خلالها علاج 2500 طفيليات خارجية، و400 طفيليات داخلية و638  باطنة.

مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

وبلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشية خلال الحملة القومية للتحصين والتى بدأت 19/3/2024 ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع "62307" رأس خلال أسبوع، كما تم تحصين "765" أبقار ضد مرض الجلد العقدى و"92" رأس ضد طاعون المجترات الصغيرة وأيضا تم تحصين "1557"رأس بلقاح حمى الثلاث ايام وذلك بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة.

كما بلغ إجمالى الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور 28370 طائر وتم إصدار 271 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009، وتم اختبار 239 حيوان لمرض البروسيلا و219 لمرض السل البقري وتحصين 54 أغنام بلقاح ريف، وتم عمل 9 ندوات إرشادية تضمنت 14 موضوع مختلف، و111 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، و2 توعية إرشادية قام بها أطباء الادارة بالمديرية في اماكن مختلفة، بالإضافة إلى فيديو و3 منشور إرشادي على صفحة الإرشاد البيطري، تم الاشتراك في قافلة بعمل الإرشاد اللازم.

مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة 


كما تم إجراء الفحص التناسلي لـ1389 رأس ماشية ورعايتها تناسليًا، حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لـ421 رأس ماشية، وتم علاج 968 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة، وتم تلقيح 789 رأس ماشية من الأبقار و195 رأس من الجاموس بإجمالي 984 رأس ماشية.

الحملة القومية لتحصين الحيوات محافظة البحيرة الطب البيطري دمنهور نهال بلبع

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