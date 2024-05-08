الأربعاء 08 مايو 2024
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محافظات

سكرتير عام البحيرة يشهد الملتقى التوعوي الأول بمكتبة مصر العامة بدمنهور

جريدة الدستور

شهد اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، الملتقى التوعوي الأول الذي نظمته مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بقيادة الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس الأمناء بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بدمنهور بحضور المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني والمنسق العام لقانون التصالح في محافظة البحيرة، ووفاء أبو السعود نائب المنسق العام للمحافظة والمكتب التنفيذي للمؤسسة وسفراء الوعي وعدد كبير من ممثلي الوحدات المحلية بكافة مراكز محافظة البحيرة، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

التعريف بقانون التصالح في مخالفات البناء

وأكد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة أن الملتقى تناول التعريف بقانون التصالح في مخالفات البناء وما هو الهدف منه وأهميته وما الجدوى من تنفيذه، وما الفائدة التي ستعود على كل من الدولة والمواطن، وما علاقة ذلك بالجمهورية الجديدة والمميزات الموجودة في التعديلات الجديدة كما تم عرض فيديو توضحي في صورة سؤال وجواب تم إعداده من قبل متخصصين.

الخطوات المُتبعة لتقديم طلبات التصالح

كما أكد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، أن الهدف من الحملة التوعوية بقانون التصالح هي توعية المواطنين بجميع التفاصيل المتعلقة بالقانون، بما في ذلك الحالات التي يشملها، والخطوات المُتبعة لتقديم طلبات التصالح، والأسعار المُحددة، والمستندات المطلوبة وتُعدّ توعية المواطنين بأهداف ومبادئ قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة أساسية لتسهيل وتيسير إجراءات تطبيقه، وضمان سير العملية بشكل منظم.

من ناحية أخرى، أشار اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، أنه تم تشكيل لجان متخصصة،  وتم تدريبهم على جميع الشروط المطلوبة من أجل الحصول على التصالح،  وذلك من أجل توعية المواطنين بجميع التفاصيل المتعلقة بالقانون في جميع أنحاء مدن وقرى المحافظة. 

قانون اللصالح محافظة البحيرة مكتبة مصر العامة دمنهور نهال بلبع

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