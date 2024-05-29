الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز

لجميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

طلاب
طلاب

تصدر رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني، قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات في مصر خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع انتهائهم من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة لمنع حالات الغش الجماعي وتسريب أسئلة الامتحانات. 

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

تستعد المديريات التعليمية في جميع المحافظات لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات؛ تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.

وتتولى المديريات التعليمية في المحافظات، إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني، وذلك عبر المواقع الرسمية الخاصة بالمديريات، إلى جانب إرسال كشوف النتائج للمدارس الثانوية.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 برقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني من خلال الموقع الخاص بالمديرية التعليمية في كل محافظة، إلى جانب الاستعلام من خلال موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات من هـــنا ثم اتباع الخطوات التالية:-

  • الضغط على أيقونة "نتائج الامتحانات".
  • اختر "الصف الأول الثانوي" من قائمة المراحل الدراسية.
  • أدخل رقم الجلوس الخاص بك.
  • اضغط على زر "استعلام".
  • ستظهر نتيجتك على الشاشة فور اعتمادها رسميًا.

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توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني في جميع المحافظات على النحو التالي:-

  • مادة اللغة العربية: 50 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة.
  • مادة الرياضيات: 40 درجة.
  • مادة الكيمياء: 20 درجة.
  • مادة الفيزياء: 20 درجة.
  • مادة الأحياء : 20 درجة.
  • مادة التاريخ: 20 درجة.
  • مادة الجغرافيا: 20 درجة.
  • مادة الفلسفة: 20 درجة.

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