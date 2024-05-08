توريد 127458 طن قمح للشون والصوامع بالبحيرة حتى 8 مايو 2024

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة تواصل استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024، حيث تم توريد 127458 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى صباح اليوم، بجميع المواقع التخزينية، وذلك من خلال 37 مركز تجميع فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا للاهتمام بالمزارعين، كما أن هناك تزايدا مستمرا في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

ووجهت بالعمل على تذليل كل العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف؛ نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام للدولة.

تشكيل لجان متابعة



وأشار المحاسب محمد عبدالعال، مدير مديرية التموين بالبحيرة، إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأكد متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا، مشيرًا إلى أنه تم تكليف لجان متخصصة من أجل المساهمة في توعية الفلاحين بأهمية توريد القمح لشون وصوامع محافظة البحيرة، وذلك بحضور العديد من موظفى التموين والتجارة الداخلية والزراعة، مؤكدا أنه يتم صرف ثمن القمح الذى يتم توريدة مباشرة.