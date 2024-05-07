الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 114 ألف طن قمح إلى 37 شونة فى البحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة تواصل استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024 حيث تم توريد 114 ألف طن و509 كيلوجرامات من الأقماح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، بجميع المواقع التخزينية من خلال 37 مركز تجميع بنطاق مراكز ومدن محافظة البحيرة. 

 تزايد مستمر فى كميات القمح الموردة بالبحيرة 
 

وأوضحت بلبع أن الدولة لا تدخر جهدًا للاهتمام بالمزارعين، كما أن هناك تزايدا مستمرا في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

ووجهت بالعمل على تذليل كل العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.

لجان متخصصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة 

وقال المحاسب محمد عبدالعال، مدير مديرية التموين بالبحيرة، إن أعمال التوريد بدأت منذ 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

وشدد على استمرار أعمال توريد القمح بالمحافظة، حيث تعد المحافظة من أكبر المحافظات الزراعية وسلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر كل الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

توريد القمح شون وصوامع البحيرة نهال بلبع دمنهور تموين البحيرة

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