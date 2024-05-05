الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد بمطرانية دمنهور

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة تهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة

قدمت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، صباح اليوم، التهنئة بعيد القيامة المجيد للقمص ثاؤفيلوس نسيم، وكيل المطرانية نائبًا عن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وللإخوة المسيحيين، وذلك بمقر المطرانية بدمنهور، بحضور اللواء محمود هويدى، مساعد وزير الداخلية "مدير أمن البحيرة، واللواء  محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

مصر شعب ونسيج واحد متلاحم
وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى أن: مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الأعياد وكل المناسبات، ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، فاليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.

ونقلت تحية وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإخوة المسيحيين على أرض البحيرة، متمنية لأقباط مصر عامة، وأقباط محافظة البحيرة خاصة ولمصرنا الغالية دوام الأفراح والأعياد والسعادة والتقدم فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس.

وأكدت نهال بلبع أننا جميعًا شركاء فى وطن واحد تجمعنا رسالة الأديان السماوية والتعاليم المقدسة، والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والمحبة إلى بعضنا البعض، وسنظل قلبًا وصفًا واحدًا متحصنين بإيماننا ووحدتنا في رحاب بلدنا الحبيب مصر، التي ننعم على أرضها بالأمن والمحبة.

من جانبه، رحب القمص ثاؤفيلوس، وكيل المطرانية، بالدكتورة نهال بلبع والوفد المرافق لها، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة واعتزازه بالروابط والمشاعر الأخوية والسماحة بين أبناء مصر الذين يجمعهم نسيج وطنى واحد، مؤكدًا أننا مسلمين ومسيحيين، نعيش فى وطن واحد وندعو له دائمًا فى جميع صلواتنا بالأمن والاستقرار ومزيد من التنمية والازدهار.

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