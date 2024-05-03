الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

العثور على جثة شاب مدفونة بجوار منزله فى البحيرة

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية

عثر أهالي قرية علقام، التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، على جثة لشاب، في منتصف العقد الثالث من العمر، مدفونة بجوار منزله، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها. 

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد حاتم السمري، مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بعثور أهالي قرية علقام التابعة لدائرة المركز على جثة لشاب مدفونة بجوار منزله، وتم التحفظ عليها لحين انتقال النيابة العامة لإجراء المناظرة للجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كوم حمادة برئاسة الرائد كريم الخولي، رئيس مباحث المركز، والعقيد محمد الشاذلي، رئيس فرع البحث الجنائي ببدر، وبالفحص تبيَّن أن الجثة لشاب يُدعى "حسين ص ح ال" - ٢٥ سنة مقيم بذات القرية.

وانتقلت النيابة العامة بمركز كوم حمادة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس النيابة العامة تحت إشراف المستشار حسام أبو شليب المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور لمكان الواقعة، وجارٍ مناظرة الجثمان، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة. 

العثور على جثة جثة شاب محافظة البحيرة العثور على شاب مقتول بالبحيرة كوم حمادة

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