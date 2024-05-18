بعد تبنى وزارة الصحة حملات صحية عنها.. كل مايمكن معرفته عن نوبات الهلع

أعلنت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تبني حملات صحية للتعريف بنوبات الهلع والوعي بكيفية الوقاية منها.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي كل مايمكن معرفته عن نوبات الهلع حسب موقع CDC البريطاني.

ما هى نوبات الهلع؟

اضطراب الهلع هو أحد أكثر أنواع اضطرابات القلق التي يمكن علاجها يمكن أن يساعد العلاج بالأدوية ونوع من العلاج الحديث يسمى العلاج السلوكي المعرفي.

ماذا يحدث أثناء نوبة الهلع؟

قلبك ينبض، لا يمكنك التقاط أنفاسك، تشعر أنك مستهلك بالخوف وربما تظن أنك تموت، على الرغم من أنك لست في خطر حقيقي. هذا هو ما تشعر به عند الإصابة بنوبة الهلع.

غالبًا ما تحدث نوبات الخوف الشديد هذه دون سابق إنذار، قد تصاب بنوبة هلع واحدة أو أكثر خلال حياتك، أو قد لا تصاب بنوبة هلع أبدًا.

إذن ماذا يحدث داخل جسمك وعقلك أثناء نوبة الهلع؟



تعني نوبة الهلع أن لديك أربعة أو أكثر من هذه الأعراض:

تشعر وكأنك تفقد السيطرة أو تصاب بالجنون.

تسارع دقات القلب بسرعة.

التعرق الشديد.

الارتجاف.

ضيق في التنفس.

ألم صدر.

غثيان.

دوخة.

العلامات الجسدية والنفسية لنوبة الهلع:

القشعريرة.

الهبات الساخنة.

الاختناق.

الخوف من الموت.

وخز أو خدر في اليدين أو الذراعين أو القدمين أو الساقين.

كثير من الناس يخطئون في نوبة الهلع على أنها حالة طبية طارئة، مثل: النوبة القلبية، يمكن أن تبدو الأعراض متشابهة، لكن نوبات الهلع لا تهدد الحياة.

وعادة ما تمر خلال عدة دقائق، لكنها قد تستمر في بعض الأحيان لساعات بعد ذلك، قد تشعر بالاستنزاف والإرهاق.



ماذا يحدث داخل جسمك:

إن استجابة جسمك "للقتال أو الهروب" هي السبب وراء هذه الأعراض الجسدية الشديدة عادة عندما تواجه تهديدًا وتشعر بخوف فإن جهازك العصبي يبدأ في العمل.



يتدفق هرمون الأدرينالين إلى مجرى الدم، مما يضع جسمك في حالة تأهب قصوى تتسارع نبضات قلبك، مما يرسل المزيد من الدم إلى عضلاتك ويصبح تنفسك سريعًا، حتى تتمكن من تنفس المزيد من الأكسجين مع ارتفاع نسبة السكر في الدم لديك وحواسك تصبح أكثر حدة.

كل هذه التغييرات - التي تحدث في لحظة تمنحك الطاقة التي تحتاجها لمواجهة موقف خطير أو الابتعاد عن الأذى بسرعة.



مع نوبات الهلع العشوائية، يصبح جسمك في حالة تأهب دون سبب لا يعرف الباحثون بالضبط ما الذي يحفزه لكن التأثيرات الجسدية حقيقية فخلال نوبة الهلع، يمكن أن ترتفع مستويات الأدرينالين في الجسم بمقدار مرتين ونصف أو أكثر.

قد لا تأتي نوبات الهلع بشكل غير متوقع وقد تبدأ التغييرات الجسدية قبل حوالي ساعة من الشعور بنوبة هلع، في احدى الدراسات، ارتدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهلع أجهزة تتتبع نشاط القلب والتعرق والتنفس وأظهرت النتائج مستويات أقل من المعتاد من ثاني أكسيد الكربون، وهي علامة على التنفس السريع والعميق الذي يمكن أن يجعلك لاهثًا.

ماذا يحدث في دماغك:

ولا يزال العلماء يدرسون كيفية تأثير نوبات الهلع على الدماغ من الممكن أن تصبح أجزاء الدماغ المرتبطة بالخوف أكثر نشاطًا خلال نوبة الهلع.



وجدت احدى الدراسات الحديثة أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهلع لديهم الكثير من النشاط في جزء من أدمغتهم مرتبط باستجابة "القتال أو الهروب".

وقد وجدت دراسات أخرى روابط محتملة بين اضطراب الهلع والمواد الكيميائية الموجودة في الدماغ قد تكون الحالة أيضًا مرتبطة بخلل في مستويات السيروتونين، مما قد يؤثر على حالتك المزاجية.

ما تستطيع فعله:

للتغلب على نوبة الهلع، حاول التحكم في تنفسك أولًا ابحث عن مكان يمكنك الجلوس فيه أو الشعور بالراحة فيه، ركز على جعل أنفاسك بطيئة ومتساوية، وحاول أن تستنشق من أنفك لمدة 4 ثوان، ثم احتفظ به لمدة ثانيتين، ثم قم بالزفير من خلال فمك لمدة 6 ثوان وأخبر نفسك أنك لست في خطر.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تعاني من نوبة الهلع، فمن الجيد أن تذهب إلى المستشفى لاستبعاد أي مشاكل صحية أخرى.