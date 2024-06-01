4 محافظات.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

وسط قلق وترقب ينتظر أولياء الأمور وطلبة وطالبات 3 إعدادي ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو مديرية التربية والتعليم أو البوابة الإلكترونية التابع لها كل محافظة.

وحتى الآن ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في عدد محدود من محافظات جمهورية مصر العربية ومنها نتيجة إعدادية القاهرة وإعدادية الجيزة وبورسعيد وأخيرا ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية، ويتوالى ظهور النتيجة في المحافظات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية

وإليكم بعض النقاط الهامة حول نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024:

عدد الحاضرين: حضر 108.336 طالبًا وطالبة.

عدد الحاصلين علي 50% فأكثر في المجموع الكلي: 101.548 طالبًا وطالبة.

نسبة نجاح: حققت محافظة الدقهلية نسبة نجاح بواقع 93،7 %

وجاءت نسبة نجاح في نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه 91% للشهادة المهنية، ونسبة 98% للصم وضعاف السمع، ونسبة 100% لذوي البصيرة.

ويوفر موقع الدستور رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس عبر لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024 الترم الثاني

يوفر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم رابط نتيجة 3 اعدادي القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024 الترم الثاني

يوفر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم رابط نتيجة 3 اعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2024

ويوفر موقع الدستور رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 برقم الجلوس عبر لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بورسعيد.

كيفية حساب النسبة المئوية لمجموع الصف الثالث الإعدادى 2024

يمكن حساب النسبة المئوية لمجموع الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 باستخدام الصيغة التالية:

النسبة المئوية= (المجموع الكلي للدرجات/ المجموع الكلي للمواد) * 100%، حيث إن المجموع الكلي للدرجات: هو مجموع درجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

المجموع الكلي للمواد: هو مجموع درجات جميع المواد الدراسية في الشهادة الإعدادية الترم الثاني، والذي يبلغ 280 درجة.

مثال:

إذا حصل الطالب على مجموع 250 درجة في الشهادة الإعدادية، فإن النسبة المئوية لمجموعه هي:

النسبة المئوية = (250/ 280) * 100%.

النسبة المئوية = 89.28%.

وهذا يعني أن الطالب حصل على 89.28% من مجموع درجات الشهادة الإعدادية.

يمكن أيضًا حساب النسبة المئوية باستخدام الآلة الحاسبة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- ادخل مجموع درجات الطالب في الشهادة الإعدادية.

2- اضغط على زر القسمة.

3- ادخل المجموع الكلي للمواد الدراسية، وهو 280 درجة.

4- اضغط على زر الضرب.

5- اضغط على زر 100%.