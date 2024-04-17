كيف يمكنك مساعدة شخص يعاني من نوبة الهلع؟

يمكن أن تكون الإصابة بـ نوبة الهلع تجربة مخيفة في بعض الأحيان، ليس فقط للشخص الذي يمر وسط النوبة، ولكن أيضًا لشخص عزيز يريد المساعدة، ليس من الصعب فقط معرفة ما يجب قوله أو فعله لمساعدتهم على العودة إلى الشعور بالحياة الطبيعية، ولكن قد يكون من الصعب أيضًا التحكم في مشاعرك، خاصة إذا كنت لا تفهم تمامًا ما يحدث.

علامات نوبة الهلع

تعد نوبات الهلع مشكلة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص كل عام حتى الأشخاص الذين لم يتم تشخيص إصابتهم باضطراب الهلع يمكن أن يصابوا بنوبة الهلع في الواقع، يعاني ما يصل إلى واحد من كل خمسة أشخاص من نوبة الهلع مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

تستمر نوبات الهلع عادةً من 5 إلى 30 دقيقة، على الرغم من أن بعض الأعراض قد تستمر لفترة أطول قليلاً، فيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أن شخصًا آخر يعاني من نوبة الهلع، وذلك وفقًا لموقع Hindustan times.

القلق الشديد.

يرتجف أو يهتز.

الشعور بالدوار ، أو الدوار، أو الإغماء.

التعرق المفرط.

خفقان القلب أو قصفه في الصدر.

صعوبة في التنفس.

ضيق أو ألم في الصدر.

قشعريرة.

تنميل في اليدين أو القدمين.

الغثيان أو القيء.

معده مضطربه.

الخوف من فقدان السيطرة أو الموت.

الانفصال.

ماذا تفعل لشخص يعاني من نوبة الهلع؟

عندما يتعرض شخص ما لنوبة هلع، من المهم أن يظل هادئًا ويتذكر أن ما يمر به سوف يمر ببطء وسيعود جسده إلى حالته الطبيعية.

اسألهم عما يحتاجون إليه: “اكتشف ما إذا كانوا يريدون منك أن تفعل شيئًا ما أو إذا كان هناك شيء فعلوه من قبل وقد نجح معهم في نوبة ذعر سابقة”.

قلل من عوامل تشتيت الانتباه إذا استطعت: “ساعدهم على الانتقال إلى مكان آمن وخاص إذا بدوا منفتحين عليه أو اسألهم عما إذا كانوا يريدون الجلوس، حتى الخروج لاستنشاق الهواء النقي قد يكون مفيدًا لبعض الأشخاص”.

استمع إليهم: “إذا كان لديهم شيء للمشاركة أو طلب شيء محدد، تأكد من الاستماع إليهم، والتحقق من صحة مشاعرهم، وفعل ما بوسعك لتلبية طلباتهم”.



كن داعمًا: “تحدث بهدوء ولطف باستخدام جمل قصيرة وبسيطة، ذكّرهم أن هذه المشاعر ستختفي قريبًا، قد يكون من المفيد أيضًا الاعتراف بالرعب الذي يواجهونه وإخبارهم أنك موجود لدعمهم بأي شيء يحتاجون إليه”.

شجعهم على تجربة استراتيجيات التكيف: “على سبيل المثال، قد يكون بعض الأشخاص مهتمين بتجربة أسلوب التنفس مثل التنفس الصندوقي بينما قد يفضل آخرون العد التنازلي من 100، دعهم يرشدونك إلى ما يريدون لمحاولة مساعدتهم على الشعور بالهدوء مرة أخرى”.