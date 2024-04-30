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حوادث

لفظ أنفاسه فى الحال.. التصريح بدفن مواطن صدمته سيارة فى التجمع

جثة - أرشفية
جثة - أرشفية

أصدرت النيابة العامة مساء اليوم، تصريحا بدفن جثة شخص توفي اليوم في حادث  مروري، متأثرا بجراحه نتيجة اصطدام سيارة مسرعة به في منطقة التجمع أثناء عبوره الطريق.

وفي ذات السياق أمرت النيابة العامة بعرض السائق على الكشف الطبي وأخذ عينة من دمه للتأكد من قيادته السيارة تحت تأثير المخدر من عدمه.

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كان قد ورد إخطار من شرطة النجدة إلى خدمات المرور بالتجمع بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وانتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ.

انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتبين من الفحص والتحريات اصطدام سيارة مسرعة بأحد الأشخاص مما أدى إلى وفاته في الحال.

انتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقلت جثته إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

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