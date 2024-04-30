الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع سائق وإصابة شاب في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

لقى سائق مصرعه بينما أصيب شاب في حادث سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة أخميم.

تم نقل الجثة للمستشفى المركزي والمصاب للمستشفى الجامعي، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بالدفن.

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، بلاغ من مساعده لفرقة الشرق يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي ووجود متوفي ومصاب، وتم الدفع بالمعدات وتم رفع آثار الحادت وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم انقلاب سيارة ومتوفي ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة "ملاكي" قيادة "عاصم ب ا" 50 سنة، حاصل علي دبلوم، ومقيم بدائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقه "إبراهيم ا ا" 38 سنة، عامل، ومقيم بذات الناحية، باشتباه كسر بعظام الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أخميم المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

سيارة ملاكي الطريق الصحراوي الشرقي مركز شرطة أخميم للمستشفي الجامعي النيابة العامة مدير امن سوهاج

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