الإثنين 29 أبريل 2024
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محافظات

محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة، وشم النسيم.

تكثيف أعمال النظافة

ووجَّه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس، والأديرة، ورفع كفاءة المتنزهات، والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولًا بأول، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة، ومتابعة حركة المركبات وخطوط السير، والتنسيق أيضًا مع الحماية المدنية لاتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة، وكذلك التنسيق مع التموين لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ الموجودة بالمحافظة، ومضاعفة أعداد الأطباء في أقسام الطوارئ، والتأكد من توفير جميع الأمصال واللقاحات بالمستشفيات، خلال إجازات الأعياد.

كما وجَّه "الفقي" بضرورة التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، وتمام ترخيصها، ومراقبة المراسي الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ومنع كافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة الإجازة، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، موجها التهنئة للشعب المصري عامة بمناسبة عيد القيامة، وشم النسيم.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد عيد القيامة المجيد وشم النسيم أعمال النظافة

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