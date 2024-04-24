بـ8 آلاف جنيه الشهادة.. تفاصيل ضبط أكاديمية تعليمية تخصصت فى النصب على الطلاب 

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج من ضبط شاب فى العقد الثالث من العمر أنشأ أكاديمية خاصة دون ترخيص بغرض الاحتيال على الشباب الراغبين فى الحصول على منح ودورات متنوعة وشهادات معادلة من الجامعات المصرية مقابل مبلغ من المال.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطار من قسم ثان سوهاج بورود بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود معلومات لفرع الإدارة مفادها قيام المدعو إسلام ع ع ع - سن 32 صاحب أكاديمية خاصة للعلوم التطبيقية ومقيم أسيوط بالنصب على المواطنين وزعم إعطائهم دورات معتمدة فى مجال العلوم التطبيقية ومهارات الحاسب الآلي.

ضبط أكاديمية تعليمية تخصصت فى النصب على الطلاب

وبإجراء التحريات اللازمة التى أشرف عليها اللواء مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث الأموال العامة وضباط مباحث قسم ثان سوهاج أفادت بقيام المتهم بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي دون الحصول على التراخيص اللازمة تحت مسمى "ا. ع ا ا ا" وذلك بدائرة قسم ثان سوهاج.

وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم باتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على منح ودورات متنوعة وشهادات معادلة من الجامعات المصرية وتطوير أعمال الشركات والهيئات وتقديم دعاية وتسويق إلكتروني تمكنهم من الالتحاق بالعمل في المؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج.

كما تبين أيضا قيام المتهم بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين "5000 إلى 8000 جنيه للشهادة الواحدة.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم استهداف مقر المؤسسة وضبط المتهم وعثر على:

- جهاز لاب توب بمشتملاته محمل بالعديد من البرامج والملفات الخاصة بالبرامج التعليمية المزمع منحها للدارسين.

- 86 كارنيه منسوب صدورها للأكاديمية باسماء بعض الدارسين الملتحقين بها في بعض التخصصات.

- عدد من شهادات الخبرة منسوب صدورها لمستشفى خاصة بسوهاج وكذا كمية من الشهادات المنسوبة لبعض الجهات عن بعد "مزورة".

- عدد من الكشوف بأسماء طلاب الأكاديمية والمبالغ المسددة منهم نظير الالتحاق بالأكاديمية والمحتوى التعليمي الخاص بها.

- دفاتر حضور وانصراف للطلاب بالأكاديمية، أكلاشيه، كمية من أوراق الدعاية الخاصة بالأكاديمية.

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية.