الإثنين 06 مايو 2024
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منوعات

خطوة بخطوة.. طريقة عمل المنجاونة البورسعيدي في عيد بشم النسيم

المنجاونة البورسعيدي
المنجاونة البورسعيدي

يحتفل المجتمع المصري غدا بعيد الربيع عيد شم النسيم لعام 2024، وهو مناسبة مصرية قديمة يحتفل بها المصريون القدماء بقدوم فصل الربيع وتفتح الزهور وازدهار الحدائق بالخضرة.

مظاهر احتفالات شم النسيم 

ويعد شم النسيم إحدى المناسبات التي ينتظرها المصريين كل عام لما تتسم به من أجواء اجتماعية وتجمع الاهل والأصدقاء من خلال الخروج إلى التنزه بالحدائق والاستمتاع بأجواء الربيع والأجواء المعتدلة وتفتح الزهور  وتناول الأسماك المملحة والبيض الملون.

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وفي محافظة بورسعيد يحتفل الناس هناك بعيد شم النسيم بطريقتهم الخاصة حيث يقومون بعمل فطائر المنجاونة البورسعيدي  وهي التي ننشر طريقة تحضيرها في التقرير التالي.

مقادير عمل المنجاونة البورسعيدي

الدقيق: 1 كيلو دقيق ابيض فاخر متعدد الاغراض.
الملح: ذرة ملح.
البيض: عدد 3 حبات بيض احمر.
الفانيليا: ١ ملعقة صغيرة من الفانيليا.
السكر: 1 كوب سكر ابيض.
الزبدة: 1 كوب زبدة.
الزيت:  نصف كوب زيت.
اللبن: 1 كوب لبن كامل الدسم.
الخميرة: 2 معلقة صغيرة خميرة.
الماء: فنجان ماء دافئ.
لتلميع العجين بعد التشكيل:
عدد 1 حبة بيضة احمر.
ربع كوب لبن كامل الدسم.
ملعقة صغيرة من النسكافية.
ملعقة صغيرة من الفانيليا.

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طريقة عمل المنجأونة البورسعدية

الخطوة الأولى:
نضع نصف فنجان من الماء الدافئ على الخميرة وتترك 5 دقائق ثم نضعها على الدقيق وتقلب جيدًا.

الخطوة الثانية:
نضع الفانيليا  وكوب السكر على البيض ثم يخلط جيدًا.


الخطوة الثالثة:
نضيف إلى الخليط السابق  كوب اللبن ثم كوب الزبدة والزيت ثم يخلط جيدًا.

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الخطوة الرابعة:
نضيف الدقيق تدريجيًا إلى الخليط السابق بعد التأكد من امتزاجه بشكل صحيح.

الخطوة الخامسة:
يخلط العجين جيدًا حتى يعطى القوام المناسب ثم تترك لتخمر مدة ساعتين فى درجة حرارة الغرفة.

 

الخطوة السادسة:
بعد  تخمر العجين وارتفاعه يتم تشكيله وتركه ساعتين للمرة الثانية ليخمر جيدًا.

الخطوة السابعة:
ثم يدخل الفرن فى درجة حرارة متوسط.

الخطوة الثامنة:
بعد خروجه من الفرن يتم تلميعه بخليط البيض والنسكافيه والفانيليا.

الخطوة التاسعة:
يتم تقديمه للاحتفال بعيد شم النسيم بجانب البيض الملون 

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