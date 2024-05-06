تحرير 476 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، من ضبط 476 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، مع رفع 37 سيارة متروكة بالشوارع، وسحب 1365 رخصة لعدم وجود «الملصق الإلكتروني»، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

تحرير 476 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة

وأشارت وزارة الداخلية إلى شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط 476 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة، وتمكنت شرطة المرور من رفع 37 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات، كما تمكنت الوزارة من سحب 1365 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.