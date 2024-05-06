بدائل حديقة الحيوان.. أماكن خروج في شم النسيم 2024 للأسرة بأسعار اقتصادية

أماكن خروج في شم النسيم 2024 محور تساؤل عبر جوجل حاليا لرغبة الملايين من الأسر المصرية في قضاء احتفالات الربيع في المتنزهات والحدائق العامة وسط الطبيعة الخلابة بأسعار تذاكر للدخول اقتصادية مميزة حتى لا تكلف أفراد الأسرة مصاريف باهظة في هذه المناسبة.

أماكن خروج في شم النسيم 2024

يمكن للأسر المصرية الاستمتاع بأعياد الربيع والتنزه في أماكن خروج في شم النسيم 2024 كما يلي:-

1 - حديقة الحرية في الزمالك

بلغت تكلفة تذاكر الدخول في حديقة الحرية بالزمالك نحو 10 جنيهات وهى أشبه بمتحف مفتوح وسط الطبيعة الخلابة حيث تعد فسحة مميزة تحتوى على عدد من التماثيل لأبرز الشخصيات المصرية المؤثرة يمكن الوصول لها من خلال مترو الأنفاق (محطة الأوبرا).

2 - حديقة الطفل في مدينة نصر

يمكن الاستمتاع بيوم شم النسيم في حديقة الطفل بمدينة نصرحيث تبلغ قيمة تذكرة الدخول للفرد 20 جنيه حيث تعد مكانا مناسبا للأسرة المصرية خاصة مع وجود أماكن مخصصة لاستقبال الاطفال وتضم مساحات خضراء لقضاء يوم ترفيهي.

3 - حديقة الأسماك بالزمالك

تبلغ تكلفة تذكرة الدخول لحديقة الأسماك نحو 5 جنيهات فقط للفرد الواحد حيث تحتوى الحديقة على متحف مفتوح للكائنات البحرية وسط كهوف ومميرات تم تصميمها بأشكال بحرية مختلفة كما تحتوى على منطقة ألعاب مخصصة للأطفال.

4 - الحديقة اليابانية في حلوان

يمكن الخروج في شم النسيم في الحديقة اليابانية بحلوان حيث تبلغ سعر تذكرة الدخول نحو 10 جنيهات ويضم الحديقة نحة 44 تمثالا وتتوافر الحديقة أيضا القوارب الصغيرة التي تجوب في الممرات المائية والقنوات المتواجدة بالحديقة.

5 - حديقة العبور في الزمالك



تعتبر حديقة العبور من أحجمل الأماكن التي يمكن الخروج والتنزه فيها خلال احتفالات أعياد الربيع حيث تبلغ تذكرة الدخول نحو 20 جنيه وهى أمام حديقة الأسماك مباشرة.

6 - الأتوبيس النهري

يعد الأتوبيس لبنهري من أفضل الخروجات في شم النسيم حيث يربط بين محافظات القاهرة الكبرى وسجلت أسعار تذاكره من 5 إلى 10 جنيهات وفقا لمدة الرحلة النهرية لكل فرد.

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