عاجل| الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم تشهد انخفاضات فى قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أنها تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، نتيجة منخفض جوي فى طبقات الجو العليا.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا، موضحة أن الأجواء ربيعية فى معظم محافظات الجمهورية، كما أن الصغري فترة الليل تصل ما بين الـ16 و17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وبالتالي الأجواء مائلة للبرودة خاصة فترة الليل المتأخر أو الصباح الباكر.

فرص لسقوط الأمطار

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك اليوم نشاطا للرياح فى بعض الأماكن من السواحل الشمالية ومناطق من جنوب للبلاد غير مثير للرمال والأتربة، يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وهناك فرص لسقوط الأمطار اليوم ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم على أغلب المحافظات الساحلية.

وتابعت: الأجواء العامة في البلاد تسمح بالاستمتاع بإجازة شم النسيم بسهولة جدًا، مع تجنب نزول البحر المتوسط أثناء التواجد على الشواطئ، نظرًا لارتفاع الأمواج الشاطئية.