الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

لخلافات على قطعة أرض..إصابة خمسة في مشاجرة وماكينة الفول تلتهم مزارعا

خرطوش
خرطوش

أصيب 5 أشخاص برش خرطوش وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين، في مشاجرة بين أبناء عم بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج، نُقل المصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين دائرة مركز شرطة البلينا.


تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "ياسر. ف" 49 عامًا مصابًا برش خرطوش بالرقبة واليد اليمنى، ونجله "أحمد. ي" 16 عامًا طالب مصابًا برش خرطوش بالرأس، وشقيق الأول "عبدالستار. ف" 60 عامًا مصابًا برش خرطوش بالصدر والرقبة، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وطرف ثان "خلف. م" 60 عامًا عامل زراعي مصابًا بجرح رضي بالرأس، وزوج ابنته "مالك. ا" 35 عامًا مبيض محارة مصابًا بجرح رضي بالرأس.

الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهما، بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وإحداث الثاني من الطرف الثاني إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته؛ بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بذات الناحية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

كما لقي مزارع مصرعه متأثرًا بإصابته، اليوم الاثنين، عقب سقوطه في ماكينة دراس الفول، بالمنشاة جنوبي محافظة سوهاج، نُقلت الجثة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "حسن. م" 53 عامًا مزارع من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد جثة هامدة، ادعاء الإصابة من ماكينة دراس القمح ويقيم دائرة المركز.


أفاد ابن عمه "أبو الريش. ا" 47 عامًا مقاول أنه أثناء وضع المذكور كمية من محصول الفول داخل ماكينة الدرس بأرضه الزراعية بذات الناحية جذبته الماكينة من ملابسه ما نتج عنه إصابته ووفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة.

 

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حدوث مشاجرة برش خرطوش بالبلينا النيابة العامة اللواء محمد شرباش غرفة عمليات النجدة

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