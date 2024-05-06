الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برشلونة يستهدف ضم نونيز من ليفربول لخلافة ليفاندوفسكى

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

يبحث نادي برشلونة الإسباني عن بديل محتمل للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم ليفاندوفسكي باحتمالية الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل، من أجل الاستفادة منه ماديًا، بجانب توفير راتبه، في محاولة من النادي لضمان امتثاله للحد الأقصى للرواتب منعًا للتعرض لعقوبة قانون اللعب المالي النظيف.

برشلونة يُحدد بديلًا لليفاندوفسكي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" البريطانية، فإن برشلونة يُخطط للتعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، ليكون بديلًا محتملًا لنظيره ليفاندوفسكي.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يرى أن نونيز قادر على تولي المهمة وخلافة ليفاندوفسكي، بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن برشلونة مستعد لتلبية السعر الذي يطلبه ليفربول من أجل السماح برحيل نونيز.

ويُعد نونيز أحد اللاعبين الأعلى أجرًا في ليفربول، والذي تبلغ قيمته 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا- حسب التقارير الصحفية- وهذا المبلغ أقل بكثير مما يتقاضاه ليفاندوفسكي في الوقت الحالي مع برشلونة.

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ويريد مسئولو برشلونة استغلال وضع نونيز في الوقت الحالي، خاصة بعدما أثار جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، عقب حذفه جميع الصور الخاصة به مع نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

وحذف داروين نونيز جميع صوره مع ليفربول، ليتبقى صوره العائلية بجانب صوره مع بنفيكا وأوروجواي.

يذكر أنه من المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم البولندي، صاحب الـ35 عامًا، رفقة برشلونة في 30 يونيو 2026.

وكان روبرت ليفاندوفسكي قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2022، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، مقابل 45 مليون يورو.

وشارك روبرت ليفاندوفسكي في 45 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 24 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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