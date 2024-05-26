الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

طلاب
طلاب

يبحث طلاب سنوات النقل في المراحل الابتدائية والاعدادية عن نتيجة الترم الثاني 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الاساسي حيث يمكن من خلالها الاستعلام عن كل من 

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الاعدادى الترم الثانى 2024

نتيجة الصف الثانى الاعدادى الترم الثانى 2024

بوابة نتائج التعليم الاساسي.. نتيجة سنوات النقل

واعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج كل من نتيجة الصف الرابع الابتدائي – نتيجة الصف الخامس الابتدائي – نتيجة الصف السادس الابتدائي – نتيجة الصف الاول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الاعدادي لمحافظة القاهرة وذلك عبر الطرقة التالية.

 

نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التربية والتعليم على الرقم (09000100).

يمكن الاستعلام عن النتائج عبر خدمة الهاتف المحمول التي وفرتها وزارة التربية والتعليم على الرقم (5757).

سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على نتيجة الطالب.

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بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

 

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم موقع الخدمات التعليمية

 

الخطوة الأولى: الدخول على موقع الخدمات التعليمية .

الخطوة الثانية: الضغط على المحادثة الآلية اسفل يسار الصفحة.

الخطوة الثالثة: ستجد رسالة "اهلا بك، للحصول على نتيجتك، قم بالضغط على زر اتمام عملية الدفع (كود فورى / فيزا) للاستعلام عن النتيجة، بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر إستلام النتيجة."

رابط رسمي| نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة 2024

نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي

ومن المقرر ان تظهر نتيجة سنوات النقل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الاساسي مجانا خلال ايام ويتم الحصول عليها عبر الخطوات التالية.

 

الخطوة الأولى: الدخول على  بوابة نتائج التعليم الأساسي 

الخطوة الثانية: الضغط على "نتائج سنوات النقل".

الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي للطالب.

الخطوة الرابعة: إدخال الفصل الدراسي (الأول أو الثاني).

الخطوة الخامسة: الضغط على "عرض النتيجة".

 

بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة سنوات النقل نتيجة الصف الرابع الإبتدائي نتيجة الصف الخامس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف الأول الاعدادي نتيجة الصف الثاني الإعدادي

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