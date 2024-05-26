نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

يبحث طلاب سنوات النقل في المراحل الابتدائية والاعدادية عن نتيجة الترم الثاني 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الاساسي حيث يمكن من خلالها الاستعلام عن كل من

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الاعدادى الترم الثانى 2024

نتيجة الصف الثانى الاعدادى الترم الثانى 2024

بوابة نتائج التعليم الاساسي.. نتيجة سنوات النقل

واعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج كل من نتيجة الصف الرابع الابتدائي – نتيجة الصف الخامس الابتدائي – نتيجة الصف السادس الابتدائي – نتيجة الصف الاول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الاعدادي لمحافظة القاهرة وذلك عبر الطرقة التالية.

نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التربية والتعليم على الرقم (09000100).

يمكن الاستعلام عن النتائج عبر خدمة الهاتف المحمول التي وفرتها وزارة التربية والتعليم على الرقم (5757).

سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على نتيجة الطالب.

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الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم موقع الخدمات التعليمية

الخطوة الأولى: الدخول على موقع الخدمات التعليمية .

الخطوة الثانية: الضغط على المحادثة الآلية اسفل يسار الصفحة.

الخطوة الثالثة: ستجد رسالة "اهلا بك، للحصول على نتيجتك، قم بالضغط على زر اتمام عملية الدفع (كود فورى / فيزا) للاستعلام عن النتيجة، بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر إستلام النتيجة."

بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي

ومن المقرر ان تظهر نتيجة سنوات النقل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الاساسي مجانا خلال ايام ويتم الحصول عليها عبر الخطوات التالية.

الخطوة الأولى: الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي

الخطوة الثانية: الضغط على "نتائج سنوات النقل".

الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي للطالب.

الخطوة الرابعة: إدخال الفصل الدراسي (الأول أو الثاني).

الخطوة الخامسة: الضغط على "عرض النتيجة".