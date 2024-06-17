الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتنياهو ينقلب على جيش الاحتلال.. هدنة الـ11 ساعة تُشعل أزمة في إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو

كشف تقارير عبرية، عن تفاصيل حالة الغضب وانتقاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقرار الجيش بوقف العمليات العسكرية على أحد أطول الطرق الرئيسية في جنوب غزة بمدينة رفح، لتسهيل إيصال المساعدات، ما يعكس عدم التنسيق بين القيادة العسكرية لجيش الاحتلال وحكومة نتنياهو، بحسب تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

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وأشار تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أن نتنياهو عبر عن غضبه ورفضه للأوامر التي أعلن عنها جيش الاحتلال أمس الأحد، بدون التنسيق مع أي مسؤول آخر في الحكومة من أجل فترات توقف تكتيكية يومية للقتال على طول أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى غزة لتسهيل إيصال المساعدات

وكانت جيش الاحتلال قد أعلن أمس الأمس، عن هدنة يومية تبدأ في منطقة رفح عند الساعة الثامنة صباحا وتظل سارية حتى السابعة مساء على طول طريق صلاح الدين الرئيسي، للسماح لشاحنات المساعدات بالمرور بين معبر كرم أبو سالم من إسرائيل، مضيفًا أن الهدنة ستقام يوميا حتى إشعار آخر.

وقال مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه لوسائل الإعلام في وقت متأخر من يوم الأحد "عندما سمع نتنياهو التقارير عن هدنة إنسانية لمدة 11 ساعة في الصباح، التفت إلى سكرتيره العسكري، وأن هذا غير مقبول بالنسبة له".

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وقال المسؤول إن نتنياهو تلقى تأكيدات بأنه لا يوجد تغيير في سياسة الجيش، وإن القتال في رفح مستمر كما هو مخطط له، وفي وقت لاحق، نقلت محطات تلفزيون إسرائيلية عن نتنياهو انتقاده للجيش، قائلا: "لدينا دولة لديها جيش، وليس جيشا لديه دولة".

وأوضح الجيش، أن العمليات العادية ستستمر في رفح، المركز الرئيسي لعمليته في جنوب غزة، حيث قُتل ثمانية جنود يوم السبت، لكن رد فعل نتنياهو يسلط الضوء على التوترات السياسية بشأن مسألة المساعدات القادمة إلى غزة، حيث حذرت المنظمات الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وندد وزير الأمن القومي، إيتامار بن جفير، الذي يقود أحد الأحزاب الدينية القومية في الائتلاف الحاكم لنتنياهو، بفكرة التوقف التكتيكي، مشيرًا إلى أن من يقرر ذلك فهو "أحمق" ويجب أن يقال من وظيفته.

ولفت تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أن هذا الخلاف هو الأحدث في سلسلة من الانقسامات بين أعضاء الائتلاف والجيش بشأن سير الحرب، التي دخلت الآن شهرها التاسع، وتأتي بعد أسبوع من استقالة الجنرال السابق الوسطي بيني جانتس من الحكومة، متهماً نتنياهو بعدم وجود أي استراتيجية فعالة في غزة.

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