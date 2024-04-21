موعد امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي بمختلف المحافظات
أيام قليلة وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لمختلف الصفوف الدراسية ومنها الصف الرابع الابتدائي الذي يبدأ امتحاناته في مختلف المحافظات مع نهاية أبريل الجاري وبداية مايو 2024.
ننشر في التقرير التالي موعد امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي وفق الجدول المعلنة من محافظات الجمهورية المسؤولة عن إعلان جداول امتحانات العام الدراسي 2023/2024.
موعد امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي
تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الرابع الابتدائي في مختلف المحافظات بداية من مايو القادم مباشرة الا أن اليوم المحدد لانطلاق الامتحانات يختلف من محافظة لأخرى وفق ما تم وضعه من المحافظ لطلاب كل محافظة، وتستمر الامتحانات لاسبوع تقريبًا وبها يختتم العام الدراسي 2023/2024.