موعد امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي بمختلف المحافظات

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لمختلف الصفوف الدراسية ومنها الصف الرابع الابتدائي الذي يبدأ امتحاناته في مختلف المحافظات مع نهاية أبريل الجاري وبداية مايو 2024.

ننشر في التقرير التالي موعد امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي وفق الجدول المعلنة من محافظات الجمهورية المسؤولة عن إعلان جداول امتحانات العام الدراسي 2023/2024.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الرابع الابتدائي في مختلف المحافظات بداية من مايو القادم مباشرة الا أن اليوم المحدد لانطلاق الامتحانات يختلف من محافظة لأخرى وفق ما تم وضعه من المحافظ لطلاب كل محافظة، وتستمر الامتحانات لاسبوع تقريبًا وبها يختتم العام الدراسي 2023/2024.

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة الجيزة

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة الدقهلية

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي بني سويف

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة سوهاج

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة الشرقية

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة المنوفية

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة دمياط

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة البحيرة

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة السويس

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة الأقصر

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة مطروح

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي