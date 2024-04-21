الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي بمختلف المحافظات

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 لمختلف الصفوف الدراسية ومنها الصف الرابع الابتدائي الذي يبدأ امتحاناته في مختلف المحافظات مع نهاية أبريل الجاري وبداية مايو 2024.

ننشر في التقرير التالي موعد امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي وفق الجدول المعلنة من محافظات الجمهورية المسؤولة عن إعلان جداول امتحانات العام الدراسي 2023/2024.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الرابع الابتدائي في مختلف المحافظات بداية من مايو القادم مباشرة الا أن اليوم المحدد لانطلاق الامتحانات يختلف من محافظة لأخرى وفق ما تم وضعه من المحافظ لطلاب كل محافظة، وتستمر الامتحانات لاسبوع تقريبًا وبها يختتم العام الدراسي 2023/2024. 

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة 

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة الجيزة 

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة الدقهلية 

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي
امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي بني سويف 

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة سوهاج 

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة الشرقية 

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

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امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة المنوفية 

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة دمياط 

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

 امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة البحيرة 

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة السويس 

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة الأقصر

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي محافظة مطروح 

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي 

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي بالمعاهد الأزهرية 

امتحانات الترم الثاني 2024 الصف الرابع الابتدائي

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