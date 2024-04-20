السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اعرف الآن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة

جدول امتحانات الشهادة
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الماضية منذ إعلان مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجداول المنظمة لسير الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2023 - 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة

يمكن معرفة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة المعتمد رسميا خلال الساعات الماضية والذي جاء كما يلي:-

امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة القاهرة 

  • يوم الخميس 16 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية وامتحان تكنولوجيا المعلومات.
  • يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 امتحان مادة العلوم.
  • يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.
  • يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة .. وضوابط الامتحانات

تبدأ 4 مايو.. موعد امتحانات نهاية السنة 2024

امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة الجيزة

  • يوم السبت 18 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.
  • يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
  • يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة.
  • يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.
  • يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 امتحان مادة العلوم والتربية الفنية.
  • يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.
txt

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كامل

جدول امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

يأتي جدول امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي الترم الثاني كما يلي:-

يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.
يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 امتحان مادة الرياضيات وICT.


اقرأ أيضا 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2024

جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى 2024 بمحافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بالجيزة

جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2024

جدول امتحانات طلاب 3 إعدادي بمحافظة الشرقية 2024

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الشهادة الاعدادية 2024 الشهادة الاعدادية الإعدادية مديريات التربية والتعليم

مواد متعلقة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة .. وضوابط الامتحانات

رابط تقديم المدارس اليابانية 2024 - 2025 .. وشروط وأوراق التقديم

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم السبت 20-4-2024

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 20-4-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 20-4-2024 فى مصر

سعر الذهب اليوم السبت 20-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2024 والقنوات الناقلة

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 20-4-2024

الأكثر قراءة

عاجل| ارتفاع مفاجئ لمنسوب مياه ترعة في القنطرة غرب بالإسماعيلية.. والشبكة الوطنية تتدخل

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

"روكا" تودع جمهورها برحلة أخيرة.. ما السر وراء موتها؟

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

التموين: تحديد أسعار الخبز الحر شهريًا وفقًا لأسعار الدقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح