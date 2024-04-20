اعرف الآن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الماضية منذ إعلان مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجداول المنظمة لسير الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2023 - 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة

يمكن معرفة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة المعتمد رسميا خلال الساعات الماضية والذي جاء كما يلي:-

امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة القاهرة

يوم الخميس 16 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية وامتحان تكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 امتحان مادة العلوم.

يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة.

امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة الجيزة

يوم السبت 18 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 امتحان مادة العلوم والتربية الفنية.

يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

جدول امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

يأتي جدول امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي الترم الثاني كما يلي:-

يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 امتحان مادة الرياضيات وICT.



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