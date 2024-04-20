رابط تقديم المدارس اليابانية 2024 - 2025 .. وشروط وأوراق التقديم

رابط تقديم المدارس اليابانية 2024 - 2025 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة من قبل أولياء الأمور الراغبين في تقديم لأبنائهم في مدارس التعليم الياباني للعام الدراسي المقبل وفقا للشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تقديم المدارس اليابانية 2024 - 2025

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تقديم المدارس اليابانية 2024 - 2025 (من هنا) وذلك حتى يتمكن اولياء الأمور من التقديم لأبنائهم للعام الدراسي المقبل حيث تتبع وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية وتشمل جميع المراحل التعلمية قبل الجامعي (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي) وتهدف إلى نشر نماذج التعليم الياباني من أنشطة تعلمية وهو ما يعرف باسم توكاتسو.

ويشمل التعليم الياباني أيضا التنمية الشاملة للطالب من خلال بناء شخصية سوية في السلوكيات والمهارات والقيم والاتجاهات وتحقيق مناخ إيجابي في المدرسة وتحقيق متعة التعزيز من بيئة التعلم السعيدة الصحية وتزويد التلاميذ بمجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يسمي التعليم الشامل للطفل بناء مبادرة المهارات الحياتية والتعليم.

شروط التقديم في المدارس اليابانية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة شروط للتقديم في المدارس اليابانية والتي تتلخص فيما يلي:-

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

التقديم يكون من خلال المنصة الإلكترونية فقط ولا يلتفت إلى أي تقديم ورقي.

لم يتم قبول طلبات التقديم بعد المواعيد المحددة أو تقديمها قبل الموعد وذلك لتساوي الفرص للجميع.

لغة التدريس في المدارس هى اللغة الإنجليزية والمنهج الدراسي هو المنهج المصري بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو كأنشطة أساسية وما يلزمها من أعباء لتطبيق هذه الأنشطة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية

شهادة ميلاد الطفل المتقدم للدراسة حديثة الإصدار ومميكنة.

بطاقة الرقم القومي لولي الأمر المسؤول عن الطالب قانونا سارية.

إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقديم بـ 6 شهور على الأقل.

في حالة مخالفة اى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مقدم المصروفات.

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