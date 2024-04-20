السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط تقديم المدارس اليابانية 2024 - 2025 .. وشروط وأوراق التقديم

رابط تقديم المدارس
رابط تقديم المدارس اليابانية

رابط تقديم المدارس اليابانية 2024 - 2025 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة من قبل أولياء الأمور الراغبين في تقديم لأبنائهم في مدارس التعليم الياباني  للعام الدراسي المقبل وفقا للشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تقديم المدارس اليابانية 2024 - 2025 

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تقديم المدارس اليابانية 2024 - 2025 (من هنا) وذلك حتى يتمكن اولياء الأمور من التقديم لأبنائهم للعام الدراسي المقبل حيث تتبع وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية وتشمل جميع المراحل التعلمية قبل الجامعي (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي) وتهدف إلى نشر نماذج التعليم الياباني من أنشطة تعلمية وهو ما يعرف باسم توكاتسو.

ويشمل التعليم الياباني أيضا التنمية الشاملة للطالب من خلال بناء شخصية سوية في السلوكيات والمهارات والقيم والاتجاهات وتحقيق مناخ إيجابي في المدرسة وتحقيق متعة التعزيز من بيئة التعلم السعيدة الصحية وتزويد التلاميذ بمجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يسمي التعليم الشامل للطفل بناء مبادرة المهارات الحياتية والتعليم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية 2025.. ومصاريف الدراسة بها

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

شروط التقديم في المدارس اليابانية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة شروط للتقديم في المدارس اليابانية والتي تتلخص فيما يلي:-

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
  • التقديم يكون من خلال المنصة الإلكترونية فقط ولا يلتفت إلى أي تقديم ورقي.
  • لم يتم قبول طلبات التقديم بعد المواعيد المحددة أو تقديمها قبل الموعد وذلك لتساوي الفرص للجميع.
  • لغة التدريس في المدارس هى اللغة الإنجليزية والمنهج الدراسي هو المنهج المصري بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو كأنشطة أساسية وما يلزمها من أعباء لتطبيق هذه الأنشطة.
txt

منخفض مطير.. أخبار تعليق الدراسة في الإمارات وعمان

txt

حسام الخولى: الدراسة المطروحة بـ"الشيوخ" حول تحديات القطن وزراعته قيمة

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية 

  • شهادة ميلاد الطفل المتقدم للدراسة حديثة الإصدار ومميكنة.
  • بطاقة الرقم القومي لولي الأمر المسؤول عن الطالب قانونا سارية.
  • إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقديم بـ 6 شهور على الأقل.
  • في حالة مخالفة اى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مقدم المصروفات.

اقرأ أيضا 

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية 2025.. ومصاريف الدراسة بها

رابط تقديم المدارس اليابانية تقديم المدارس اليابانية المدارس اليابانية المدارس وزارة التربية والتعليم مدارس التعليم الياباني

مواد متعلقة

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم السبت 20-4-2024

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 20-4-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 20-4-2024 فى مصر

سعر الذهب اليوم السبت 20-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20-4-2024 والقنوات الناقلة

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 20-4-2024

مواعيد صلاة الفجر السبت 20-4-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 20-4-2024

الأكثر قراءة

عاجل| الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. مطالب بدفع 195 مليون جنيه خلال أسبوعين

عاجل| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

حبس عاطل ضبط بـ"هيروين وحشيش" وسلاح نارى فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة