اليوم 210 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح ومناطق متفرقة من غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 210 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، لم يتراجع القصف المدفعي والغارات الجوية حتى صباح الجمعة، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مع تكثيف العدوان على مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالنازحين، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وسقوط عشرات المصابين.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34596

وقالت وزارة الصحة في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا وو51 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 34596 شهيدًا و77816 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

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