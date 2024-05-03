اليوم 210 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح ومناطق متفرقة من غزة
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 210 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.
واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.
وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، لم يتراجع القصف المدفعي والغارات الجوية حتى صباح الجمعة، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مع تكثيف العدوان على مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالنازحين، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وسقوط عشرات المصابين.
ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34596
وقالت وزارة الصحة في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا وو51 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 34596 شهيدًا و77816 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
أبرز التطورات على أرض غزة
- قصف منزل لعائلة شاهين في حى الزهور شمال مدينة رفح جنوب القطاع، أسفرعن ارتقاء 6 شهداء بينهم أطفال وسقوط عدد من الإصابات.
- قصف منزل قرب خيام النازحين غرب رفح جنوب قطاع غزة، أسفر عن سقوط إصابات تم نقلهم إلى مستشفى الكويتي.
- شن غارة جوية بجوار مسجد أبو شمالة في حي تل السلطان في مدينة رفح جنوب القطاع.
- شن سلسلة غارات على حي السلام بمدينة رفح جنوب القطاع.
- قصف منزلً لعائلة عيد في بلوك 4 بمخيم البريج وسط القطاع، أسفر عن إصابة 9 مواطنين.
- شن غارة جوية على مخيم النصيرات وسط القطاع.
- قصف مجموعة من المواطنين كانت تجمع الحطب في شارع النفق بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء.
- إطلاق النار أثناء دخول شاحنات المساعدات عند دوار الكويت شرق مدينة غزة.
- شن سلسلة غارات على حى الزيتون شرق غزة وبيت حانون شمال القطاع.