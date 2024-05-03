تقرير بريطانى: إعادة الإعمار فى غزة تستغرق 16 عاما

أظهرت العديد من الأبحاث أن 44 عامًا من التطوير في مجالي الصحة والتعليم في غزة يمكن أن تمحى بسبب الحرب، مشيرة إلى أن إعادة بناء المنازل في غزة ستكلف 40 مليار دولار وتستغرق أكثر من 16 عامًا.

وقد أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، بأنه قد تستغرق إعادة بناء المنازل في غزة التي دمرت خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي استمر سبعة أشهر حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً أكثر من 16 عامًا، حيث تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار (32 مليار جنيه استرليني)، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة.

حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة

كما وجد تقييم، من المقرر أن ينشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجزء من حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة، أن الصراع قد يقلل من مستويات الصحة والتعليم والثروة في المنطقة لأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية عام 1980، مما أدى إلى محو 44 عامًا من التنمية.

وتراجعت التوقعات بإحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة بين إسرائيل وحماس في الأيام الأخيرة، ويعتقد العديد من المراقبين أن الصراع من المرجح أن يستمر، ولو بدرجات متفاوتة من الشدة، لعدة أشهر أو حتى لفترة أطول.

ووفقًا للسلطات الصحية التي تديرها حماس في غزة، فقد توفي أكثر من 34,500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، منذ أن شنت إسرائيل هجومها بعد أن هاجمت حماس إسرائيل في أكتوبر وقتلت حوالي 1200 شخص، كما احتجزت الحركة الإسلامية المتشددة، التي استولت على السلطة في غزة عام 2007، 250 رهينة.

ووجد التقييم الجديد أن أكثر من 79 ألف منزل في غزة "دمرت بالكامل" في الصراع، مع تضرر 370 ألف منزل آخر.

سيناريوهات متفائلة بشأن وتيرة إعادة الإعمار المادي

وحتى في ظل السيناريوهات المتفائلة بشأن وتيرة إعادة الإعمار المادي، فإن حجم الدمار في غزة كان كبيرًا لدرجة أنه، ببساطة من المنظور الضيق لنقل مواد البناء، سيظل الأمر سيستغرق حتى عام 2040 وربما أطول لاستعادة الوحدات السكنية التي دمرت منذ ذلك الحين.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت المدارس والمرافق الصحية والطرق والمجاري وأنابيب المياه وجميع الهياكل الأساسية الحيوية الأخرى لأضرار جسيمة.

ودعا عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جمع 100 مليون دولار لبدء التخطيط لإعادة بناء غزة على الرغم من الأعمال العدائية المستمرة وغياب أي خطة واضحة لإدارة المنطقة اعتبارًا من "اليوم التالي" الحرب.

وتخيل لو كان هناك وقف لإطلاق النار غدًا وسنحتاج إلى ستة أشهر أخرى على الأقل لوضع خطة والبدء في تنفيذها.

وقال الدردري، الرئيس الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لصحيفة الجارديان: "ستكون هذه الأشهر الستة خطيرة للغاية".

وأضاف: "لديك مليوني شخص تقطعت بهم السبل دون خدمات، إنه أمر غير عادل وغير إنساني إذا تخلينا عن الناس وانتظرنا، لنقول، حسنًا، لا يمكننا التخطيط ولا يمكننا استثمار الأموال حتى يكون هناك وقف لإطلاق النار".

وقال الدردري، إن الدول الأعضاء كانت "داعمة للغاية" لمقترح التخطيط المبكر حتى الآن.

ويُنظر إلى الجولة الأخيرة من المحادثات بين إسرائيل وحماس على نطاق واسع باعتبارها الفرصة الأخيرة لإنقاذ الحل الدبلوماسي لوقف الحرب أو إنهائها وتحرير الرهائن المحتجزين في غزة.

وأضاف التقرير أن الاقتراح الذي طرحه الوسطاء على حماس يحدد عملية من ثلاث مراحل ستؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح جزئي للرهائن، ولكن أيضًا مفاوضات حول "تهدئة دائمة" تتضمن نوعًا ما من الهدوء، وانسحاب إسرائيلي من غزة.

وخلال فترة توقف قصيرة للأعمال القتالية في نوفمبر، تم إطلاق سراح 100 رهينة مقابل إطلاق سراح حوالي 240 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، وتقدر إسرائيل أن 129 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس، ويعتقد أن 34 منهم ماتوا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، التزامه بشن هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح الجنوبية، والتي يقول المسؤولون الإسرائيليون إنها آخر معقل متبقٍ لحركة حماس، واستمر القصف الإسرائيلي على أهداف في غزة في الأيام الأخيرة.

وقد لجأ أكثر من مليون مدني نازح إلى رفح، وقد أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن نتنياهو مرارًا وتكرارًا أنه يعارض أي عملية من هذا القبيل دون خطة مقنعة لحمايتهم.

وأكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، على الرسالة نفسها خلال لقاء مع نتنياهو في تل أبيب.