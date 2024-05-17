الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد انقلاب سيارته.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي

جلال الزكي
جلال الزكي

أثار الفنان ومدير التصوير جلال الزكي ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لحادث سير مروع أسفر عن إصابت خطيرة بجسده، وتم نقله مباشرة لمستشفى دار الفؤاد.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي

يتلقى الفنان جلال الزكي حاليا العلاج اللازم داخل أحد المستشفيات بمنطقة السادس من أكتوبر، وتبين بعد الكشف عليه انه اصيب بكدمة في الرئة وارتجاج بالمخ وتهشم بيده اليمنى، مما أدى لتأجيل إجراء التحقيقات معه مع التحفظ على سيارته والشخص الآخر الذي تسبب في الحادث امام جلال الزكي.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة وإصابة أحد الأشخاص.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، مدعومة بسيارة إسعاف، وتبيَّن العثور على الفنان جلال الزكي، مصابًا بإصابات بالغة، وتم نقله للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

آخر اعمال جلال الزكي الفنية

كان مسلسل “حق عرب” آخر أعمال الفنان جلال الزكي الفنية امام الفنان احمد العوضي، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، وشارك خلاله كممثل وكمدير تصوير.

وفي تصريحات سابقة أعرب الفنان ومدير التصوير جلال الزكي للدستور عن سعادته البالغة للمشاركة في مسلسل "حق عرب"، مشيرًا إلى أن العمل يعتبر انتاج لبطل جديد للشارع المصري وهو النجم أحمد العوضي، لافتًا ان ردود الأفعال كانت قوية وحقق العمل نجاح كبير بين الجمهور في مصر والوطن العربي.

وأضاف "الزكي"  أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع سينرجي دائمًا تكون داعم قوي لكل المواهب المحترمة عن استحقاق، وساعدت على صعود النجم أحمد العوضي لصفوف كبار النجم بعدما كان نجم ثان بمسلسل "حق عرب"، مشيرا إلى أنه فخور بالتعاون مع المخرج إسماعيل فاروق فسبق وتعاون معه من قبل في إعلانات وكليبات، مشيرًا إلى أنه "صاحب عمره"، ويعتبر التعاون الأول له في عمل تلفزيوني وتحديدًا في موسم رمضان.

 

جلال الزكي مدير التصوير جلال الزكي مستشفي دار الفؤاد دار الفؤاد الأجهزة الأمنية الحالة الصحية للفنان جلال الزكي تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي

مواد متعلقة

84 سنة من الزعيم.. محمد إمام لوالده: أهم فنان فى التاريخ

شريهان فى عيد ميلاد الزعيم: أسطورة مصرية محترمة مُعلمة وعظيمة لن تتكرر

بمشهد "عريس من جهة أمنية".. تهنئة خاصة فى عيد ميلاد الزعيم (فيديو)

"وحشتنا يا زعيم".. داليا البحيرى لـ"الدستور": عادل إمام لن يتكرر

صفاء جلال تهنئ الزعيم بمناسبة عيد ميلاده: ربنا يسعدك زى ما أسعدتنا

المهن الموسيقية: يونيو المقبل يشهد الزيادة السادسة للمعاش فى عهد مجلس مصطفى كامل

عايدة رياض تخص "الدستور" بتهنئة عادل إمام بعيد ميلاده: رمز الفن العربى (فيديو)

لطفى لبيب لـ"الدستور": أسعد لحظات حياتى أمام الكاميرا.. وهؤلاء أقرب النجوم إلى قلبى

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الأهلى يقلب الطاولة على الزمالك ويتقدم فى سلسلة نهائى دورى اليد

الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» تهوى بالدولار وترفع التصنيف الائتمانى

المرور ترفع أثار حادث تصادم 4 سيارات زفة عروسين المنصورة

بعد إعلان رحيله.. ماذا قدم محمد النني مع أرسنال منذ يناير 2016؟

شيخ الأزهر يطمئن على الطالبة هاجر بعد تعرضها لحادث قطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟