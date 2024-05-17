بعد انقلاب سيارته.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي

أثار الفنان ومدير التصوير جلال الزكي ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لحادث سير مروع أسفر عن إصابت خطيرة بجسده، وتم نقله مباشرة لمستشفى دار الفؤاد.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي

يتلقى الفنان جلال الزكي حاليا العلاج اللازم داخل أحد المستشفيات بمنطقة السادس من أكتوبر، وتبين بعد الكشف عليه انه اصيب بكدمة في الرئة وارتجاج بالمخ وتهشم بيده اليمنى، مما أدى لتأجيل إجراء التحقيقات معه مع التحفظ على سيارته والشخص الآخر الذي تسبب في الحادث امام جلال الزكي.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة وإصابة أحد الأشخاص.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، مدعومة بسيارة إسعاف، وتبيَّن العثور على الفنان جلال الزكي، مصابًا بإصابات بالغة، وتم نقله للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

آخر اعمال جلال الزكي الفنية

كان مسلسل “حق عرب” آخر أعمال الفنان جلال الزكي الفنية امام الفنان احمد العوضي، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، وشارك خلاله كممثل وكمدير تصوير.

وفي تصريحات سابقة أعرب الفنان ومدير التصوير جلال الزكي للدستور عن سعادته البالغة للمشاركة في مسلسل "حق عرب"، مشيرًا إلى أن العمل يعتبر انتاج لبطل جديد للشارع المصري وهو النجم أحمد العوضي، لافتًا ان ردود الأفعال كانت قوية وحقق العمل نجاح كبير بين الجمهور في مصر والوطن العربي.

وأضاف "الزكي" أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع سينرجي دائمًا تكون داعم قوي لكل المواهب المحترمة عن استحقاق، وساعدت على صعود النجم أحمد العوضي لصفوف كبار النجم بعدما كان نجم ثان بمسلسل "حق عرب"، مشيرا إلى أنه فخور بالتعاون مع المخرج إسماعيل فاروق فسبق وتعاون معه من قبل في إعلانات وكليبات، مشيرًا إلى أنه "صاحب عمره"، ويعتبر التعاون الأول له في عمل تلفزيوني وتحديدًا في موسم رمضان.